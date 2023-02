"Son anuncios para la gilada"

Por Sofia Selasco

A finales del mes de enero el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó una serie de anuncios destinados a ayudar a los productores afectados por la sequía, vinculados principalmente a la aplicación de la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario.

Pero las entidades ruralistas evitaron entusiasmarse hasta tanto ver los resultados y lo cierto es que tuvieron razón.

“La emergencia y desastre agropecuario se declaró en Santa Fe en enero de 2022. El pasado 31 de enero Massa hace un anuncio rimbombante que solo se limita a indicar lo que está previsto en la ley, que es anticuada y poco operativa, con efectos muy acotados.

Transcurridos 15 días nada de eso está operativo. Los productores van a un Banco Nación y los gerentes de esta institución no saben qué instrucciones seguir ni que refinanciaciones hacer”, dijo a Bichos de Campo Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE).

“Si se toman un año para anunciar lo que contempla la ley, al momento de hacerlo ya debería estar todo operativo. No deberíamos estar nosotros mendigando dependencia por dependencia para que nosotros expliquemos y traduzcamos lo que dice la norma. Es un desgaste a esta altura que incrementa el mal humor. Lo único que le interesa son estos anuncios para la gilada, puramente electorales, dirigidos al AMBA y que y que nada tienen que ver con las necesidades de los productores ni con potenciar la producción”, agregó el ruralista a continuación.

-¿Con qué obstáculos se topan cuando acuden al Banco Nación?

-Se había anunciado una refinanciación de los créditos tomados y nuevas líneas pero todavía no se sabe si están operativas. Tampoco está claro lo que tiene que ver con Afip y los anticipos de ganancias. El trámite a realizar no está claro, no hay un criterio unificado para presentar la declaración jurada. El tiempo pasa, los daños de la sequía se agudizan y la respuesta del gobierno fue tardísima. Hay que decir que los efectos de esto serán muy acotados porque no todos los productores trabajan con Banco Nación. Durante el anterior Frente para la Victoria, hoy llamado Frente de Todos, el Banco Nación tuvo una política muy discriminatoria hacia los productores. Supo ser una entidad referente para el agro y terminó perdiendo clientes que se fueron al ámbito privado.

Desde la entidad asociada a CRA esperaban también anuncios para la actividad ganadera y por el contrario, en el día de ayer Massa y Matías Tombolini, Secretario de Comercio, anunciaron medidas que para ellos se vinculan “más a los consumidores y no tienen relación con esa producción en sí”.

“Los anuncios de ayer apunta más al consumidor y a desarrollar un programa que ya fracasó en reiteradas ocasiones como la carne barata. Es un programa producto de aprietes más que de acuerdos, del gobierno con la industria, al igual que ocurrió hace unos días con la industria lechera. Cambia el ministro pero la mecánica es la misma: es apretar a los grupos concentrados con los cuales después acuerdan. Y el eslabón de ajuste termina siendo el productor”, señaló Mántaras.

Para Carsfe el foco de atención debería estar puesto en los 500.000 a 600.000 ternos menos que la provincia tendrá producto de la sequía. Esto se debe a que el 45% del stock de vientres se nuclea en los departamentos más afectados de Santa Fe, que también conducirán a terneros de menores kilajes

-¿Qué medidas esperaban que se anunciaran para la ganadería?

-Hay una medida que apunta a subsidiar la recría y los feedlots con hasta un 40% en el alimento, hasta 100 animales. Eso puede ser una acción estratégica para agregar kilos a los terneros logrados pero nos parece insuficiente y más orientada a los feedloteros, y no tanto a los criadores. De hecho ya se usó en la época de (Ricardo) Echegaray y pareciera que el modelo es el mismo. El criador es el origen de toda la cadena, sin el no hay carne en el mostrador nunca. A quienes tenemos que ayudar a es a los criadores.

-Desde Carsfe indicaron que esperaban también anuncios para las economías regionales que no terminaron llegando.

-Sí. Nosotros participando de CRA nos solidarizamos con aquellas provincias con producciones que escapan a las más tradicionales como la agricultura, la ganadería y la lechería. Pero algunos consideran que la lechería podría ser una economía regional por no estar en todo el país. Si se la considera de esa forma, lo que ha hecho el gobierno nacional en torno a las industrias, con el apriete que ha hecho en torno al precio que les paga a los productores, es un disparate y va totalmente a contramano de estimular la producción o de tener un gesto frente a quienes son afectados por la sequía. Ellos no tienen cómo alimentar a sus animales para producir leche y el gobierno aprieta a la industria para que les pague menos por lo que producen. Es un contrasentido total.

-¿Se planea alguna acción de Carsfe frente a esto?

-Nosotros tuvimos una reunión con el gobernador la semana pasada porque entendemos que la provincia es la más afectada por la sequía. No tenemos un distrito sin grado de afectación. Entendemos que la asistencia en general del gobierno nacional es muy escasa para Santa Fe en particular, y entendemos que la provincia está desplegando herramientas insuficientes también en función de la situación. Tuvimos una reunión también con mesa de enlace de la provincia y tenemos prevista una con el gobierno provincial y los legisladores nacionales, para analizar la situación de Santa Fe y lograr que nación y provincia tomen medidas extraordinarias. La situación es extraordinaria y requiere medidas de ese estilo.