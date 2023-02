Concejo: la oposición espera que el DEM envíe los proyectos para la extraordinaria

El Concejo Municipal tuvo su primera actividad oficial en este verano 2023 con una reunión preparatoria para una sesión extraordinaria que aún no fue convocada ni está confirmada, más allá de las intenciones del Departamento Ejecutivo Municipal para que se realice este jueves con un temario ya definido, aunque aún adeuda los proyectos.

"La reunión fue positiva, pero no teníamos los proyectos que quieren que tratemos y aprobemos. Los funcionarios se comprometieron a que el lunes por la tarde o este martes a primera hora nos enviarán esas iniciativas y nosotros tendremos que sentarnos como oposición para hacer los análisis correspondientes", sostuvo el concejal Lisandro Mársico ante una consulta de LA OPINIÓN.

La secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, concurrieron al mediodía para explicar las "necesidades del Ejecutivo". En ese borrador de temas figura el expediente N° 304.709 para aprobar el funcionamiento de un crematorio que está en plena construcción sobre Ruta 70 oeste, en el cruce con la circunvalación de la Ruta 34. "Se trata de una actividad económica que tuvo un fuerte aumento de la demanda en Rafaela, principalmente a partir de la pandemia. Actualmente no se brinda ese servicio en la ciudad, por lo tanto requiere una reglamentación local, más allá de que ya tiene un aval provincial. En principio, no habrá inconvenientes con esta iniciativa", expresó el radical Leonardo Viotti.

Otro de los proyectos propone diferentes modificaciones de partidas del año 2022. "El Ejecutivo tiene plazo hasta el 28 de febrero para cerrar las cuentas presupuestarias del año pasado. Como redireccionó partidas, precisa de la conformidad del Concejo", indicó Viotti.

Asimismo, ingresó el pedido para condonar deudas tributarias y por contribución por mejoras (pavimento, agua y cloacas) del Tiro Federal de Rafaela para con el Municipio, que superan el millón de pesos. "La entidad será sede de la Escuela de Policía. En ese marco se inscribe este pedido para eximir el pago de la deuda acumulada", sostuvo Viotti, quien agregó que "no habría inconvenientes con el proyecto más allá de que necesitamos leerlo a fondo".

En la lista figura la autorización para una compra directa -con tres presupuestos- de cuatro cámaras con lector de patentes tras un convenio firmado entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que aportó 4 millones de pesos para esa operación. "Esto es para infraestructura de la seguridad. Siempre estamos dispuestos a apoyar lo que tiene que ver con las acciones para la prevención en seguridad", anticipó Viotti.

Otra compra directa para maquinaria y vehículos está en la carpeta para la extraordinaria. "El formato de licitación ya no alcanza porque insume tiempos mayores, durante los cuales la inflación provoca los aumentos constantes de precios. Por tanto, el Municipio necesita hacer compra directa de vehículos porque es un trámite express que le permite pedir tres presupuestos, elegir el mejor y pagar rápidamente", agregó Viotti.

Por último, se encuentra el expediente 311.381 que comprende un crédito del PROMUDI por 125 millones de pesos para la adquisición de vehículos para la prestación de servicios públicos, entre ellos dos camiones de riego, un barreaspirador y un camión con caja compactadora. "Ese proyecto hay que verlo bien, quizás pueda esperar hasta el reinicio del período de sesiones ordinarias para el cual falta muy poco, apenas dos semanas", aclaró Mársico.

Si el oficialismo tendría mayoría en el Concejo el Ejecutivo no tendría obligación de negociar el temario para la extraordinaria. Pero como no lo tiene, debe buscar consensos para evitar que algún proyecto sea rechazado. Tanto Viotti como Mársico dijeron que durante la mañana de este martes se definirá, con un análisis exhaustivo de los bloques de la oposición, el alcance del orden del día para la sesión extraordinaria que todos dan por hecho para el jueves.