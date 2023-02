Perotti baja el tono de la polémica con la Nación y busca recuperar el diálogo

El gobernador, Omar Perotti, puede encabezar la apertura de sobres para la construcción de un jardín de infantes o recorrer una obra en ejecución como la de Ruta 70 Segura, pero en estos tiempos siempre terminará refiriéndose a la crisis de seguridad que atraviesa la Provincia con epicentro en la ciudad de Rosario, donde hasta ayer se registraron 40 muertes violentas en lo que va de 2023.

"La dimensión de lo que ocurre en la provincia, particularmente en Rosario, amerita no solamente tener diálogo, sino que fortalecerlo y mejorarlo. Que tengamos cambios y miradas diferentes sobre cómo se interpreta el tema, creo que es evidente. Nunca vamos a dejar de dialogar pero no vamos a aceptar recibir, menos de la ayuda que creemos Rosario y la provincia merecen", sostuvo Perotti en diálogo con la prensa desde la Comuna de Bella Italia, después de recorrer la obra en la Ruta 70 y antes del acto por la licitación del jardín de infantes de esa localidad.

Perotti dejó un espacio para recuperar el diálogo con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández al sostener que "nadie discute por deporte". "Nunca vamos a dejar de dialogar" insistió con la premisa de restablecer la relación para salir del brete en el que se encuentra mientras la ciudadanía reclama a la dirigencia política que abandone la etapa de reproches estériles y encuentre las soluciones.

El mandatario santafesino hizo una lista de pedidos no solamente al Gobierno nacional sino también al Congreso, a los fiscales y a la policía de la Provincia. "Lo que necesitamos es que las modalidades en las que las bandas delictivas, estas lacras, se mueven y cambian permanente, requieren una actualización de las fuerzas federales, de su coordinación y presencia en la provincia", expresó. Y en un tono crítico consideró que "ha habido momentos de fuerte presencia en números en Rosario que se valoró y ahora reclama. No es que se piden cosas que no existieron o vinieron nunca" en referencia a que en tiempos del gobierno socialista hubo mayor presencia de efectivos. Por caso, en 2014 había alrededor de cinco mil gendarmes, después algunos se fueron pero volvieron en mayo de 2015 a partir de un acuerdo entre la presidenta de entonces, Cristina Kirchner, y el ex gobernador, Antonio Bonfatti.

"Hubo un despliegue mucho más fuerte de las fuerzas federales de la que tenemos hoy. De eso trata, de poner en la dimensión de lo que es la necesidad cotidiana de escuchar a la gente", insistió al respecto Perotti, quien también hizo un planteo para los legisladores nacionales. En tal sentido, solicitó que "nos acompañen en la sanción de las leyes que nos permitan tener una estructura que fortalezca la justicia federal en la provincial" a la vez que se lamentó porque "no hemos conseguido que el Congreso de la Nación trate ni los nombramientos que se necesitan en las vacantes ni la constitución de la comisión bicameral que permita poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia".

En una mirada hacia el interior de la Provincia, el Gobernador exigió una tarea coordinada entre los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y la policía santafesina. "Necesitamos que el esquema federal crezca. La magnitud y la diversidad de los hechos federales son los que crecen y movilizan el mayor nivel de violencia es donde se debe tener ese acompañamiento. Que desde las cárceles federales se esté incitando y coordinando hechos delictivos, de accionar de sicarios y balaceras, sin dudas requiere una presencia federal más fuerte. Desde la provincia no podemos controlar esas cárceles. Tenemos que mejorar las nuestras y lo estamos haciendo como en Coronda con el control de ingreso nuevo que se inauguró" manifestó Perotti.

Al tratar de establecer las responsabilidades del Gobierno nacional en busca de un mayor compromiso hacia la lucha contra las narcobandas, Perotti renovó sus reclamos. "Exigimos más porque ingresa droga y armamentos. Y desde las cárceles federales se coordinan los hechos delictivos. Si esto no amerita una presencia federal en la ayuda realmente no entendemos el proceso. Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y Rosario y Santa Fe son parte", subrayó.

Más allá de dejar la puerta abierta para recomponer el diálogo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo cierto es que Perotti compartió en la última semana tres actividades con el ministro del Interior, Wado de Pedro, hoy enfrentado con Aníbal Fernández e incluso con el presidente, Alberto Fernández, más allá que durante el fin semana se encontraron para bajar la intensidad de la interna en el Gobierno nacional.



MIRABELLA TAMBIÉN

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, que acompañó a Perotti en las actividades en Bella Italia se pronunció en la misma línea. "Tenemos encontronazos con Buenos Aires cuando pasan ciertas cosas que afectan a nuestra gente. Estamos del lado de Santa Fe, eso no tiene bandera política", remarcó al referirse a esta confrontación entre gobiernos peronistas de la Provincia y de la Nación.

