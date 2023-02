Una Asamblea de acuerdo a lo previsto

Este lunes arrancó oficialmente la temporada administrativa 2023 de la Liga Rafaelina de Fútbol con la realización de la Asamblea General Ordinaria. Solamente hubo un club ausente: La Hidráulica de Frontera.

En la misma se oficializó la continuidad por tercer período consecutivo de Fabián Zbrun como presidente, es decir por los años 2023 y 2024. ya que no hubo lista opositora. La conducción se conforma entonces de la siguiente manera: Mesa Directiva, Presidente: Zbrun, Fabián; Vice-Presidente: Manfredi, Fernando; Secretario: Piovano, Daniel; Pro-Secretario: Sereno, Gustavo; Tesorero: Sosa, Gabriel; Pro-Tesorero: Girardini, Daniel; Sindico Titular: Peretti, Edgardo; Sindico Suplente: Maciel, Nicolás.

Honorable Tribunal de Penas: Gaido, Fernando; Fercodini, Fernando; Biederbost, Andrés R.; Crivello, David; Lovaiza, Juan.

Comisión Neutral de Árbitros: Zapata, Fabio; Werlen, Julián; Tosetto, Oscar; Heit, Atilio y Vanlangenhove, Clemar.

Además se puso a consideración la aprobación de los reglamentos de Primera A y Primera B de los torneos oficiales 2023, que fueron aprobados.

La reunión tuvo lugar en el recinto liguista donde se colgaron los cuadros de todas las camisetas correspondientes a los clubes de Liga Rafaelina de Fútbol, lo cual había sido solicitado a los mismos el año pasado.



VUELVE AURELIA

Otro dato importante de la Asamblea es el retorno de Sportivo Aureliense, que será parte entonces de los torneos oficiales participando en el Grupo B.



EL PRIMER TORNEO

La Copa Departamento Castellanos será la novedad para esta temporada. Agrupará a todos los clubes afiliados a la LRF, incluyendo la incorporación de La Trucha Fútbol Club de Frontera.

Recordemos los cruces: Sportivo Aureliense vs Sportivo Norte, Juventud Unida de Villa San José vs Argentino de Vila, Sportivo Roca vs Argentino de Humberto 1º, Zenón Pereyra FC vs Ferrocarril del Estado, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Ramona, La Trucha FC vs Atlético de Rafaela, Independiente Ataliva vs Deportivo Josefina, Deportivo Susana vs Deportivo Tacural, Atlético Esmeralda vs Ben Hur, San Isidro vs Deportivo Aldao, Defensores de Frontera vs Florida de Clucellas, Sportivo Libertad Estación Clucellas vs Brown de San Vicente; Moreno de Lehmann vs Argentino Quilmes, Juventud Rafaela vs Unión de Sunchales, Sportivo Santa Clara vs Atlético María Juana, La Hidráulica de Frontera vs Peñarol, San Martín de Angélica vs 9 de Julio, Independiente San Cristóbal vs Deportivo Libertad de Sunchales, Belgrano de San Antonio vs Bochófilo Bochazo, Deportivo Bella Italia vs Talleres de María Juana.