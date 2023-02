"A Perotti no le importa la educación", dijo Sola

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, salió al cruce de la ministra de Educación, Adriana Cantero, luego de que se diera a conocer el nuevo esquema de “no repitencia” y “avance continuo” para niveles secundarios en escuelas de Santa Fe. “Es una acción completamente improvisada e irresponsable, fruto de una gestión que fracasó desde el día uno”, expresó.

"El gobernador (Omar) Perotti, igual que Kiciloff, propone que nadie pueda repetir el año porque la calidad educativa nunca fue una prioridad en su gestión, solo mejorar las estadísticas porque lo único que les interesa es sacarse el problema de encima y esperar que llegue diciembre, para que el desastre que dejan lo arregle el que gane las elecciones: es irresponsable e hipoteca el futuro de las próximas generaciones, lo mismo que haber dejado a los chicos durante dos años sin clases por hacerle caso al Presidente" señaló la legisladora del PRO.

El cambio de paradigma en los criterios de aprobación del año escolar en las escuelas santafesinas sumó un polémico capítulo en los últimos días, cuando la ministra Cantero anunció que este año debutará el sistema de “avance continuo” en escuelas secundarias, lo que conlleva eliminar la repitencia del año, aunque el alumno no alcance los objetivos mínimos de aprendizaje. Al respecto Ximena Sola dijo: “Todavía nos deben información sobre deserción escolar, sobre el estado edilicio de las escuelas, sobre lo mal que gestionaron la educación en la pandemia, entre otras cosas; y ahora quiere venir a imponer este sistema nefasto que no hace más que bajar la vara, y seguir rompiendo el sistema educativo”.

Por eso, la diputada PRO presentó ante la Cámara de Diputados santafesina, un pedido de informe que solicita: Contenido de la denominada “secundaria de avance continuo” a implementarse en el ciclo lectivo 2023; mecanismos de implementación; escuelas que supuestamente adhirieron voluntariamente a ese proyecto; cuándo y a través de qué medios serían informados los directores de los establecimientos educativos de dicho Plan. “El retroceso educativo es evidente, los alumnos llegan al nivel secundario con serias falencias en el aprendizaje, mientras tanto la provincia no hace más que negar la realidad y esconder los datos, pero no pueden tapar el sol con la mano”, afirmó Ximena Sola.

En otro orden, Sola también expresó su enérgico rechazo a esta iniciativa de no repitencia, y ponderó el trabajo que realiza la “Asociación Docentes por la Educación” quienes según su parecer “se plantaron con datos y experiencias en primera persona, para no permitir que la ministra Cantero declare cualquier barbaridad impunemente en los medios sin consecuencia alguna”. Y al respecto amplió: “Ellos ven la realidad mejor que nadie y lo que trasladan es escalofriante, un retroceso sin precedente en la educación de nuestros chicos, y ahora quieren sumar esta medida completamente arbitraria, debería replantearse si está a la altura del cargo que ocupa Cantero”.

Finalmente, la diputada de Juntos por el Cambio se refirió a que “la posibilidad de una reforma educativa requiere de consensos, y no de medidas trasnochadas en los últimos meses de gestión de un ejecutivo que ha destruido todo lo que ha tocado”. Y concluyó: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que sigan destruyendo la educación de los santafesinos, es lo que la sociedad nos demanda a quienes ejercemos la oposición en esta provincia, y no vamos a dar ni un paso atrás”.