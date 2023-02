Realizan pruebas de oposición y entrevistas para elegir autoridades de la Defensa Penal

En el marco de los procedimientos de selección de postulantes para el concurso de Autoridades Superiores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), tanto para el cargo a Defensor Provincial, como para los cargos a Defensores Regionales de las Circunscripciones Judiciales 1, 2, 4 y 5, esta última con sede en Rafaela, las entrevistas a los mismos que se desarrollarán desde hoy y hasta el jueves serán transmitidas en vivo desde el streaming del canal de la provincia en Youtube.

La actual Defensora Regional de la Circunscripción Judicial N° 5 con sede en Rafaela, Estrella Moreno de Robinson figura entre los postulantes a competir por el cargo de Defensor Provincial. Completan la grilla el actual defensor Regional de Santa Fe, Leandro Miró, el defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti y el abogado Gonzalo Armas.

Esta tarde, desde las 15, en el primer piso del edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe se llevarán a cabo las entrevistas y las pruebas de oposición, por lo que deberán defender sus programas de gobierno que presentaron durante el proceso, en tanto que el abogado Luis Ceserani se bajó del concurso al no presentar el plan de trabajo.

En el jurado habrá presencia rafaelina: el Dr. Rodolfo Zehnder estará acompañado como titulares por Gustavo Salvador, Enrique Álvarez, Natalia Rubio y Bibiana Alonso en tanto que los suplentes son Myrna Borrego, María Soledad Ruiz, Ana Durand, Leandro Ríos y Juan Manuel Fascia.

La prueba de oposición consiste en la defensa del plan de trabajo que los candidatos presentaron antes del 28 de septiembre pasado, e inmediatamente se llevará a cabo las entrevistas.

Actualmente, Jaquelina Balangione es la Defensora General de la Provincia aunque no tiene posibilidad de lograr una reelección, por lo que su mandato vence el 23 de abril próximo. Creado mediante la Ley Provincial N° 13.014 con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, el SPPDP tiene como misión brindar servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos económicos.

En tanto, entre miércoles y jueves se llevarán a cabo las pruebas de oposición y entrevistas para elegir a los defensores regionales de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Reconquista.

Para el caso de Rafaela, cuya sede se encuentra en calle Rivadavia, hay tres postulantes para el concurso programado para mañana a partir de las 14:30 hs.: la actual titular Moreno de Robinson, el abogado rafaelino Carlos Flores Zanella que ya integra el mismo servicio, y finalmente Luis Ceserani -quien curiosamente también concursa para el cargo de defensor Regional en Santa Fe, Rosario y Reconquista-.

Una vez que finalice la instancia de evaluación del concurso, el tribunal entregará el resultado al Consejo de la Magistratura para que defina las ternas a elevar al gobernador, Omar Perotti, quien a su vez deberá enviar un candidato para cada cargo a la Asamblea Legislativa.



CONCURSOS POR

LAS FISCALÍAS

Aún sin fecha, queda pendiente los concursos para la selección de autoridades del Ministerio Público de la Acusación, tanto para el cargo de Fiscal General -su titular es Jorge Baclini- como la cobertura de la jefatura de las fiscalías regionales, como la de Rafaela que actualmente está bajo conducción de Diego Vigo. En principio, el trámite se podría llevar a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo en la ciudad de Santa Fe.

Para el cargo de Fiscal General habrá 13 postulantes entre ellos Carlos Arietti, actual titular de la Fiscalía Regional de Santa Fe y ex jefe de la Fiscalía rafaelina. Los otros inscriptos que figuran en la Resolución 004/23 son: Javier Beltramone, Luis Ceserani, Carlos Covani, María Eugenia Iribarren, Eduardo Lago, Rubén Martínez, Fernando Palmolelli, Roberto Prieu Mántaras, Horacio Pueyrredón, Luis Schiappa Petra, Alejandro Sinopoli, y María Cecilia Vranicich.

En tanto, para la Fiscalía Regional de Rafaela, su actual titular Vigo buscará la reelección. Al concurso también se presentan Luis Ceserani, María Verónica León, Vanina Mudry, Alejandro Sinopoli, Orlando Toniolo y dos fiscales de esta ciudad, Carlos Vottero y Gabriela Lema.

Finalmente, cabe agregar que Vigo y Lema también competirán en el concurso para el puesto de fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N° 1 con sede en la ciudad de Santa Fe, junto a otros 11 aspirantes.