Se buscará frenar los aumentos de la carne

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Tras los aumentos en el precio de la carne y su impacto en la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Comercio, Matias Tombolini y su par de Agricultura, Juan José Bahillo, anunciaron medidas destinadas tanto a la producción como al consumo.

De esta forma, se busca lograr resultados a corto plazo actuando sobre el aumento del precio de la carne y a mediano plazo sobre la oferta futura, además de compensar a los productores afectados por la sequía que se vieron obligados a malvender el ganado y están en problemas por la falta de oferta de forrajería.

A fin de morigerar los efectos de la sequía, los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot.

Para dar una respuesta al aumento del precio de la carne, el Ministerio de Economía junto a la Secretaría de Comercio acordó con exportadores y entidades bancarias y del Estado una serie de medidas y acuerdos.

Precios Justos Carne es la inclusión de los 7 cortes cuidados al programa de precios justos con precios diferenciales y un sendero de precios previsible.

Los precios acordados se mantendrán hasta el 31 de marzo y luego estos cortes tendrán una pauta del 3,2% hasta el 30 de junio. Estos precios se podrán encontrar desde el viernes, prometió Economía.

Además, a partir del acuerdo, se logró bajar un 35% promedio el precio con que los supermercados estaban comercializando los cortes.

Los 7 cortes de carne en cuestión prohibidos de exportación que se ofrecerán son asado, que se comercializaría a $1.035 por kilo; nalga a $1.375; matambre a $1.310; vacío a $1.510; falda a $675; paleta a $1.113 y tapa de asado a $1.035.

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que gracias a los acuerdos con las empresas exportadoras de carne bovina se puede aumentar la oferta de comercialización mensual a unas 15.000 toneladas.

El programa Cortes Cuidados ofrecía un volumen de 6.000 toneladas en declaración pero que en la práctica no pasaba de las 4.000.

"Ahora está todo firmado y trazable. Es importante que no sea una declaración de intenciones. Está el acuerdo y si no se cumple se aplica la ley de Defensa del Consumidor con las multas que le correspondan", indicaron fuentes de la Secretaría Comercio.

Reconociendo que estos acuerdos atacan la venta masiva en supermercados, hipermercados y carnicerías de frigoríficos, y quedan fuera las carnicerías de barrio y pequeños comercios de cercanía, mediante acuerdos con bancos, tarjetas de crédito y AFIP se acordaron reintegros de compras con tarjeta de débito bancarias y no bancarias.

En estos comercios, el consumidor tendrá reintegros del 10% del total de la compra que se acreditará en 48 horas.

El tope del reintegro será $2.000 por mes calendario, lo que equivale a compras mensuales de $20.000 en las pequeñas carnicerías.