Buen debut de Cachín

El tenista argentino Pedro Cachín sacó adelante un partido complicado y se instaló en los octavos de final del Argentina Open, tras imponerse ayer en la ronda inicial sobre el brasileño Thiago Monteiro por 7-6 (7-2) y 6-4. Cachín, nacido en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en el puesto 68 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre Monteiro (78) luego de una hora y 54 minutos en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El cordobés, de 27 años, jugará su próximo partido ante el tercer cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti (20).



PROGRAMA DE ESTE MARTES

Los tenistas argentinos Sebastián Báez, flamante campeón en Córdoba, Francisco Cerúndolo, Federico Coria, Tomás Martín Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta, jugará este martes sus partidos de la ronda inicial del Argentina Open. El certamen, que se juega en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en canchas de superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 711.600 dólares.

La programación completa de la jornada es la siguiente:. Cancha Central Guillermo Vilas: A las 13.30:Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs. Hugo Dellien (Bolivia). No antes de las 15:Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Yannick Hanfmann (Alemania).

No antes de las 18.30: Sebastián Báez (Argentina) vs. Dusan Lajovic (Serbia). No antes de las 20: Dominic Thiem (Austria) vs. Alex Molcan (Eslovaquia).

Cancha Número 2: a las 13.30: Albert Ramos (España) vs. Roberto Carballes Baena (España). A continuación:Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia). No antes de las 17:Federico Coria (Argentina) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina). A continuación:Juan Pablo Varillas (Perú) vs. Joao Sousa (Portugal).

Cancha Número 3: a las 15.30: Andrey Golubev (Kazajistán) y Aleksandr Nedovyesov (Kazajistán) vs. Alexander Erler (Austria) y Lucas Miedler (Austria). A continuación: Sadio Doumbia (Francia) y Fabien Reboul (Francia) vs. Simone Bolelli (Italia) y Fabio Fognini (Italia).