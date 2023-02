Se conoció el formato de torneo para el Federal A

Con algunas modificaciones a lo que vienen siendo los años anteriores en cuanto a la cantidad de equipos y el formato del torneo, el inicio del Torneo Federal A está a la vuelta de la esquina. El torneo donde habrá dos representantes de la Liga Rafaelina, 9 de Julio y Unión de Sunchales, se jugará de esta manera:

Inicio: Domingo 12 de Marzo. Finaliza: 26 de Noviembre. Promoción vs B Metro sería el 3 de Diciembre.

Habrá partidos entre semana para cumplir con el calendario.

Las zonas serán cuatro y estarán conformadas por nueve equipos cada una bajo el criterio de cercanía geográfica. La diagramación de las mismas junto al fixture se darían a conocer durante esta semana.

La novedad sobresaliente: La primera fase se jugará a cuatro rondas (ida y vuelta - ida y vuelta, contra los mismos rivales). Es decir que en total, cada club disputará, como mínimo, 32 partidos. Finalmente, no habrá fases reválidas.

Los cuatro primeros equipos de cada zona (Total: 16) clasificarán a los playoffs en busca del ascenso y la promoción. Los últimos de cada grupo (Total: 4) descenderán al Torneo Regional.

Para elaborar los cruces eliminatorios, se conformará una tabla general del 1 al 16 donde los mejores ubicados actuarán de local y tendrán ventaja deportiva. ¿Como serían los enfrentamientos? El mejor primero de las cuatro zonas vs el peor cuarto de todos los grupos y así sucesivamente.

La ventaja deportiva, el ordenamiento y la localía, se mantendrá en las rondas sucesivas, excepto en la final que se jugaría en cancha neutral en un solo encuentro y que en caso de haber igualdad, se definirá desde el punto del penal. El ganador, asciende. El perdedor, jugará la promoción ante B Metro.