El poco tiempo le juega en contra al León

Como el torneo Federal A dará comienzo el 12 de marzo, 9 de Julio tiene menos de un mes para conformar el plantel con el que afrontará luego de 12 años la tercera categoría del fútbol argentino. Aún con la posibilidad de pedir arrancar una semana más tarde por el escaso margen del cual dispone, el León indudablemente arrancará en desventaja con los demás equipos integrantes del grupo que le toque competir, porque la mayoría de ellos ya tendrán sus planteles armados.

En ese contexto, sea Marcelo Werlen -lo cual parece complicado- u otro entrenador, el DT con los dirigentes tendrán que intentar mantener la base del equipo que logró el ascenso y buscar de lo que quede en un mercado indudablemente muy chico de futbolistas, las posibilidades de armar lo mejor para no pasar sobresaltos en esta primera temporada de retorno a la divisional.

Por si fuera poco, además de abocarse a la llegada de jugadores, para la dirigencia este tramo post-ascenso es el que mejor tienden a aprovechar los clubes para intentar captar socios, sponsors, etc, de cara a preparar desde lo logístico un proyecto importante y fundamentalmente, elaborar el presupuesto. De tal modo que sin dudas se vendrán días de una agenda apretada, pero con el mejor semblante por disfrutar del momento.

Cabe mencionar que el plantel juliense tendrá una semana de vacaciones, lapso en el cual la dirigencia irá avanzando en esos aspectos.



LOS VIAJES, OTRO TEMA

Ahora vendrá un torneo donde se jugarán fechas entre semana y es un dato no menor, dado que puede tocar presentarse -a modo de ejemplo- un miércoles en Salta y luego un sábado o domingo de local. Igualmente, sobre la conformación de las zonas hasta que no salga la confirmación oficial, no se puede gastar a cuenta.

Pero la sumatoria de kilómetros es uno de los factores de mayor cansancio para los planteles. En algunos casos dentro de este torneo, se sabe que hay equipos que viajan en el día por cuestiones presupuestarias, y eso suele luego ser contraproducente en el rendimiento físico de los futbolistas.



MONTIVERO NO SIGUIÓ EN ATENAS

Atenas de Río Cuarto, de la mano de Sebastián Montivero, consiguió el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino, pero pese a la histórica consagración el DT no seguirá al mando del primer equipo. El cordobés que también ascendió a Argentino de Monte Maíz la temporada pasada, dio un paso al costado del «Albo» riocuartense por diferencias económicas.

El nuevo entrenador del equipo que le ganó la final a 9 de Julio en San Francisco el 5 de febrero será Sebastián Ereros.