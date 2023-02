Dentro de los buenos rendimientos que tuvo la auspiciosa presentación de Atlético de Rafaela el viernes frente a Tristán Suárez, en el triunfo por 3 a 0 en el Monumental por la primera fecha, estuvo Alex Luna. El juvenil se mostró afianzado y retribuyendo la confianza que le está otorgando Ezequiel Medrán incluyéndose entre los once titulares.

"Fue el partido que esperábamos y que deseábamos. Salió de la mejor manera, muy feliz por eso", expresó inicialmente en zona de vestuarios, luego que la Crema le diera esta satisfacción a los hinchas que en buen número asistieron a barrio Alberdi.

Por la relevancia de haber terminado en gol, su aporte con la asistencia en el segundo tanto, el primero de Claudio Bieler, nos dejó la imagen más importante de esa noche. "Te soy sincero, ya la veníamos trabajando la jugada, estábamos viendo videos de contragolpes y por suerte se dio, así que con una alegría enorme para ayudar a que el Taca haga goles".

Si bien disputó una gran parte de la temporada pasada entre los titulares y esa sumatoria de partidos ya le brinda mayor tranquilidad, no es un dato menor arrancar entre los once un nuevo torneo. Y en ese aspecto, Alex puntualizó que "es algo que llevo muy tranquilo, lo tomo con mucha seriedad, porque es una gran oportunidad que me da el técnico y la estoy aprovechando a full".

En ese aspecto, acotó que "el respaldo del entrenador siempre lo tuve" y en referencia a tener la camiseta más emblemática de un equipo, mencionó que "es una alegría enorme usar la 10, contento también por eso".

Asimismo, entre sus funciones en la cancha, valoró que "la pelota parada está funcionando bien, lo conseguimos hoy en el primer gol. La verdad que le damos mucho hincapié, la trabajamos mucho en los entrenamientos y por suerte se viene dando".



REGRESO AL TRABAJO

El plantel de Ezequiel Medrán inició la semana de entrenamientos en vistas al partido del próximo lunes a las 21:10 ante Atlanta. Los que fueron titulares ante Tristán Suárez realizaron ayer ejercicios regenerativos, mientras que el resto sumó minutos de fútbol.

El cronograma de entrenamientos para los próximos días, marca que hoy a las 8.30 entrenará en el predio Tito Bartomioli, lo mismo que el miércoles y jueves. El viernes, a las 19.30, la práctica será en el Monumental, el sábado a la mañana otra vez en el predio del autódromo y el domingo, a las 8.30, en el Monumental, para emprender viaje a las 12 rumbo a Buenos Aires.