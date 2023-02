Las lluvias le dieron respiro a los cultivos de maíz y soja

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Las precipitaciones que atravesaron gran parte del país en las últimas horas dieron un breve respiro a la región agrícola de la Argentina, especialmente a los cultivos de maíz y soja.

No obstante, los especialistas climáticos advierten que el agua caída no cambia la situación de grave sequía que causa estragos en la nación líder en exportación de alimentos.

El centro-este argentino, el núcleo agrícola del país, recibió en las últimas horas entre 5 y 25 milímetros de precipitaciones, afirmó Germán Heinzenknecht, meteorólogo de la Consultoría de Climatología Aplicada (CCA).

Según los datos recopilados entre la mañana del domingo 12 de febrero y ayer, los mayores acumulados se registraron en el centro y sudeste de Buenos Aires y en el sudoeste de Córdoba.

Sin embargo, Heinzenknecht manifestó que las precipitaciones registradas fueron dispersas y que, en el marco de una sequía que en algunas regiones se remonta a mediados del año pasado y que sumó una ola calor en la última semana, el beneficio que traerán será corto.

"Son lluvias que te sirven un par de días pero, de las temperaturas que se venía, no arreglan nada", explicó.

En cambio, el sudeste del área agrícola de Argentina, en la región austral de la provincia de Buenos Aires, recibió lluvias de hasta 80 milímetros, mejorando notoriamente la situación de reservas de agua en la zona.

Asimismo, especialistas en climatología aseguran que en el norte de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe, Corrientes y el este de Córdoba, las zonas agrícolas más ricas y más castigadas por la sequía, la situación sigue siendo grave, dado que no recibieron aportes significativos.

Por la escasez de lluvias, la semana pasada la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires realizaron importantes recortes a sus estimaciones de producción de soja y de maíz para el período 2022/2023.

"Todo el mundo festeja cualquier pequeña lluvia, pero todo el mundo sabe que no los saca de la sequía", dijo Heinzenknecht.

Adicionalmente, subrayó que se espera un descenso de temperaturas en los próximos días, pero indicó que no está previsto que febrero logre su nivel habitual de precipitaciones.

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Córdoba amplió la información y señaló que hubo acumulados de hasta 47 milímetros en el departamento Río Cuarto, la principal zona maicera de Argentina.

"Estos aportes beneficiarían a los cultivos estivales sembrados de manera tardía que transitan su período crítico", subrayó la entidad cordobesa.