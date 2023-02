Se normaliza la atención médica

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Así lo dejó entrever el presidente comunal de Clucellas Gabriel Bono

en reciente entrevista con esta corresponsalía.

Mientras se recupera de su reciente operación el doctor Ricardo González, se estima que en unos 45 días podrá volver a su tarea profesional al frente del SAMCo. local y de manera privada.

A partir de la semana en curso la Dra. Toselli de María Juana atenderá en ese centro de salud los días lunes, miércoles y sábado por la mañana mediante turnos.

Se están haciendo contactos para sumar dos médicas más para cubrir los días restantes, aunque reconoció que la tarea no es fácil ya que no existen muchos médicos generalistas disponibles, una realidad que viven también otras localidades, aseveró.

Con respecto al servicio de enfermería la atención es normal.



CARNAVALES

Con respecto a la realización de los carnavales, los mismos han resultado exitosos con beneficios para las 9 instituciones

participantes, la idea es seguir cada año con los mismos.

En relación a obras detalló:

Monumento a las banderas frente al Centro Cultural: la demora de su remodelación es debido al intenso calor, ya que deben restringirse los horarios de trabajo, es una obra compleja y ahora se ingresa a la etapa de detalles estando prevista su culminación para dentro de 30 días.

Bocacalles en el mismo sector: la demora se debió a la escasa provisión de hormigón pero en 15 días estará finalizada.

Agua corriente: se realizará una reunión con integrantes de la exCoopagua por rotura de bombas para mejorar su funcionamiento y se analizarán los pasos a seguir.

Proyectos:

Servicio de agua potable: la incorporación de un tanque sobreelevado el cual ya ha sido licitado para que la planta pueda funcionar al 100%.

La construcción de un nuevo consultorio para el SAMCo., terminar el podado de plantas sector Este y mantenimiento del edificio comunal.

Talleres comunales en el Centro Cultural doctores Brocca & Chiabrera: las clases comenzarán a dictarse en marzo con costo de seguro para los participantes.

Se podrá aprender: Bijouterapia, reciclado de botellas, guitarra y teclados, inglés y electricidad.

Ya se hará la correspondiente convocatoria a través de los medios de comunicación.

En la víspera, lunes 13 se realizó una reunión con las instituciones para programar los actos del 25 de mayo, 20 de junio, día del niño y demás fechas patrias.

Con respecto a los juegos en la plaza San Martín se han realizado tareas de mantenimiento en los mismos.

Está en agenda el cambio de vehículos, incluso de la unidad ambulancia ya que no se cuenta con el servicio 107 y la de la Comuna se encuentra en reparación.

Con respecto a la unidad de traslado que pasa por la localidad durante tres días de la semana, la misma funciona normalmente.

Se está presentando en ENOHSA la documentación para avanzar en el proyecto de cloacas, se prevé rehabilitar la fuente situada en la plaza pública y remodelación del monumento al Centenario, entre otras obras, detalló.