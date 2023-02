Se suspendió el juicio por el asesinato de Hugo Oldani

Luego del cuarto intermedio dispuesto por el tribunal conformado por Celeste Minniti (presidenta), Sebastián Szeifert y Pablo Spekuljak en el juicio por el homicidio del empresario Hugo Oldani, cometido en febrero de 2020 en una galería comercial del centro de la ciudad de Santa Fe, se dispuso la suspensión del mismo hasta el próximo 6 de marzo.

De esta manera, se dio lugar al planteo de la defensa de uno de los acusados que iba a comenzar a ser juzgado desde ayer, Juan Manuel Ruffino, cuyos abogados renunciaron el viernes pasado, dándole así tiempo a los abogados a poder conocer la causa.

Romeo Díaz Duarte, abogado querellante dijo tras lo acordado que "estamos satisfechos ya que la resolución fue en los términos que pidió la querella y fiscalía. Se suspende por 12 días hábiles el proceso y queda abierto el juicio, que es lo más importante. Solamente fue suspendido para que la defensa técnica que va a asumir por Rufino sea una defensa conforme a derecho".

Y según lo informado por Diario Uno, agregó que "el cese de prisión, que era el otro punto planteado por la defensa del imputado fue denegado en dicha resolución. Pero si esto sucedía, íbamos a impugnarlo, ya que sería por malicia procesal de Rufino y sus abogados anteriores, quienes hicieron lo imposible para no llegar a juicio".



EL HECHO

El homicidio de Oldani fue cometido alrededor de las 18 del martes 11 de febrero de 2020 en la Galería Rivadavia, ubicada en La Rioja al 2400 del centro de la ciudad de Santa Fe.

“La investigación realizada permitió evidenciar que los múltiples implicados en el ilícito no solo tuvieron la intención de sustraer y apoderarse ilegítimamente de dinero y/o efectos de valor de la víctima, sino también de atentar contra su vida con el fin de procurar su impunidad”, planteó la Fiscalía en la audiencia preliminar.

De acuerdo con la acusación, Cristian Bruno Figueroa, Brian Nahuel Damiani y una adolescente de 17 años –de iniciales A. C. G.– ingresaron a la galería. Damiani se quedó en el hall de entrada, mientras sus acompañantes se dirigieron a los locales 29 y 30 en los que funcionaba la agencia Oldani Turismo S. R. L.

“Oldani –que estaba solo– les abrió la puerta de su local y una vez adentro le exigieron la entrega de dinero y/o efectos de valor”, relató el MPA. “Figueroa amenazó a la víctima con una pistola calibre 9 milímetros. Sin embargo, Oldani logró resistirse y frustrar el robo, tras lo cual el agresor le disparó con el arma de fuego”, se aseguró.



ACUSADOS

“Luego del homicidio, Figueroa, Damiani y la adolescente salieron corriendo de la galería y se subieron a un auto marca Toyota modelo Corolla de color blanco que era conducido por el acusado de iniciales J. M. R.”, manifestó el MPA. “Se fueron en ese vehículo, que es el mismo en el que habían llegado hasta inmediaciones de La Rioja y Rivadavia con el fin de cometer el robo”, se expuso.

Finalmente, según la acusación fiscal, J. M. R. trasladó a las tres personas que habían entrado a la galería hasta una vivienda ubicada en el límite norte de la ciudad. Minutos más tarde, el acusado de iniciales A. F. K. llegó al lugar en un auto marca Fiat modelo Palio y llevó a Damiani hasta su casa.



DETENCIONES

J. M. R. fue detenido el 16 de febrero de 2020 en el marco de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Arenales al 9200. En el lugar también se secuestraron el vehículo marca Toyota modelo Corolla usado para trasladar a los autores del ilícito, material balístico, telefonía celular, handy y armas de fuego.

Por su parte, A. F. K. fue detenido el 29 de diciembre de 2020 en una vivienda ubicada en Regis Martínez al 3000, donde se secuestró el auto Fiat Palio que utilizó para ir al lugar del hecho y para trasladar a Damiani hasta su casa.

La acusación a J. M. R. y a A. F. K. es por los mismos delitos y la Fiscalía solicitará la misma pena para ambos.