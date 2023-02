Super Bowl 2023: tráileres de los mejores estrenos

Como cada año, el Super Bowl es el lugar perfecto para los anuncios. Además del aclamado show de medio tiempo de Rihanna, el campeonato de fútbol americano estuvo plagado de tráileres de las películas y series más esperadas del año.

Dentro de los anuncios más destacados se encuentran Guardianes de la Galaxia 3, Super Mario y The Flash, la producción del cineasta argentino Andy Muschietti que cuenta con Ezra Miller a la cabeza del reparto y la vuelta de Michael Keaton como Batman. A continuación, todos los tráileres del mundo del cine y la TV estadounidense.



THE FLASH

El estreno más esperado en el género de superhéroes. La producción de DC trae una apuesta innovadora para el estudio cinematográfico: viajes en el tiempo y realidades alternativas.



SUPER MARIO BROS

Otra de las producciones que más ansían ver los espectadores es la película protagonizada por Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, los cuales prestarán su voz para darle vida a Mario y la Princesa Peach respectivamente.



TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS

Sin Michael Bay en la silla de director, la franquicia continúa en expansión. Ahora los Autobots están listos para regresar en la última entrega de la saga Transformers con Mirage, su nuevo Autobot.



GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3

La cinta más esperada del año para los fanáticos de Marvel Studios. Chris Pratt vuelve en la piel de Star-Lord, quien finalmente se reencontrará con Gamora… pero parece que no será como lo esperaban los fanáticos.



INDIANA JONES AND THE DIAL OF THE DESTINY

La popular saga de películas continúa, pero todo parece indicar que será la última entrega del arqueólogo. Esta quinta parte contará nuevamente con Harrison Ford en la piel de su icónico personaje.



FAST X

Si bien el avance se estrenó por sorpresa el pasado viernes, volvió a presentarse de manera más corta en el Super Bowl. Con una duración de casi tres minutos, con escenas importantes que próximamente se verán en la película, esta producción marca la vuelta de Toretto y su familia.



CREED III

Se trata el último avance de la tercera entrega de la serie cinematográfica spin-off de Rocky. Michael B. Jordan regresa en la piel de su icónico personaje, pero esta vez deberá enfrentarse a Jonathan Majors en el ring.



AIR

Otro de los títulos más importantes del año. Tal como lo menciona su título, AIR cuenta una de las historias más importantes de Nike. Con Ben Affleck en la silla de director y Matt Damon a la cabeza del reparto, quien le dará vida al ejecutivo de la multinacional estadounidense de equipamiento deportivo más importantes de todos los tiempos. NA