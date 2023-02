Sensaciones y sentimientos

BOLEROS CON NUEVO CONTENIDO



Por Hugo Borgna



Por los años 60, la mayoría de las letras de boleros era concentrada y compleja. Lucho Gatica cantaba “…yo le pediré a la luna / castigo mío / que le ilumine el sendero / a mi destino / hasta dar con los motivos / de tu capricho / al negarme tus labios / color de olvido” (“Apenas abra la noche”)

La historia del bolero es tan rica y sensitiva como la melodía que permite escuchar y gustar. Con ritmo a veces suave, y en otras más marcado, sus historias van ganando el ambiente sensible de las vivencias profundas.

El tema es el amor, naturalmente. Y la pasión, necesaria y vital. Desde el punto de vista de la descripción del sentimiento propio, el ambiente que rodea al desamor, con ese vacío doloroso que deja su ausencia, es el panorama necesario para experimentar lo más escondido de la vida.

Históricamente, sus letras estaban impregnadas de modernismo (“Tengo ante mí la montaña /que me separa de ti / con esas rocas extrañas / que son los desprecios que me haces sentir”(…) “Así voy subiendo subiendo / las nubes se ríen de mí / el viento me empuja a traición / y hasta el eco repite burlón donde estás dónde estás”).

En todos los casos -incluyendo la concepción más actual- sus contenidos son abundantes y generosos en sufrimiento, pero con el tiempo sus historias se fueron volviendo menos complejas. Armando Manzanero (“Esta tarde vi llover”) y nuestro Chico Novarro (“Debut y despedida”) crearon en lo exterior un ambiente igual de sentimental, con el mismo efecto sensible, donde lo que prima es el clima exterior (El hecho de que llueva sin que el protagonista encuentre su pareja o que el cantante le dedique un mensaje a su amada, presente entre el público en un teatro).

Es cierto, lo que importa es lo esencial. Que no se ve, ¡pero, cómo se experimenta!

Este bolero de nueva creación de Armando Manzanero se llama “Aquel señor”. Explica el desencuentro con los hechos exteriores de la que fue la relación.

“Aquel señor / a quien compraba las flores que te daba / me preguntó por ti / que qué pasaba que por qué no le llevaba / le tuve que decir que ya no sé de ti / que te fuiste de mí / no le pude mentir / pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. / Aquél nuestro camino que solíamos andar / donde las aves al mirarnos se ponían a cantar / Los árboles aún se inclinan para verte caminar / y todo queda triste cuando ven que tú no estás. / Aquel señor que nos deseaba que fuéramos dichosos / me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos / Me dijo que tal vez mañana volverás / o quizás algún día a mi lado estarás / Será cuando entonces las flores que me vende / yo le vuelva a comprar”.

Las historias, al dejar de ser convencionales, hacen que los sentimientos se perciban con más intensidad.

Y la vida relatada se parece más a la cotidiana.

Los gestos y actitudes ante el rompimiento de la relación, bien podrían ser los nuestros en situaciones similares, hasta el punto en que quisiéramos acompañar al que ya no compra flores en su dolorido momento proponiéndole -más de lo que le dijo el pragmático vendedor de flores- ir a tomar un café para, de esa manera, poder confortarlo mejor.

El elemento común que condiciona es el histórico y siempre vigente bolero.

Aunque algunas veces adopte la forma de su pariente -la canción- se apodera sin piedad de nuestras sensaciones. Sufrimos como los obligadamente solitarios.

Y para que se patentice mejor la relación música-humanidad, cantamos con todo fervor reclamándole, todavía ahora, al recurrido e insensible reloj que detenga su camino.