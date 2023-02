¿Por qué celebramos San Valentín? Origen, historia y más curiosidades

El amor se siente en el aire: aunque suene muy trillado, la ciudad se vistió de rojo y se preparó para esperar la llegada de San Valentín. Hoy, en este día especial, seguro se verán muchos enamorados de la mano, paseando, disfrutando de un buen momento juntos. Algunos optarán por una cena romántica, otros por una merienda o desayuno. Hay quienes se sorprenderán por los regalos recibidos o quienes se extrañarán por estar lejos, también, por qué no. Lo cierto es que formas de amar hay tantas como personas en el mundo. Por eso, en este día, se celebra el amor en todas sus aristas.



SU ORIGEN

El día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño. Su origen se remonta a la época del Imperio Romano.

San Valentín era un sacerdote que, hacia el siglo III, ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras.

El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios (de ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados). El emperador lo encarceló. Un oficial quiso ponerlo a prueba. Lo retó a que devolviese la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentín aceptó y le devolvió la vista.

Valentín siguió preso, lo ejecutaron el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.

Pero lo de hacer regalos como flores o bombones en San Valentín es algo del siglo XX. Es por eso que se considera a San Valentín el patrón de los enamorados.

Después de que el papa Gelasio I designara el 14 de febrero de 494 el primer día oficial de San Valentín, la festividad fue incluida en el calendario litúrgico tradicional y fue celebrada por la Iglesia católica en los siguientes 15 siglos.

Pero en 1969, bajo el pontificado de Pablo IV y después del Concilio Vaticano II, fue eliminado del calendario. Así pasó a ser una fecha con santo pero sin celebración. Pero ya era tarde. El festejo había echado raíces en varias sociedades.

En el siglo XX se convirtió en un gran negocio, cuando la revolución industrial permitió la producción en cadena de tarjetas de felicitación, uno de los regalos más frecuentes del día de San Valentín.

Los estadounidenses, por ejemplo, se gastan en tarjetas y otros detalles para ese día más de 18.900 millones de dólares, según la Federación Nacional de Comercio de EE.UU.



¿CÓMO SE CELEBRA EN EL MUNDO?

San Valentín se celebra en casi todos los rincones del mundo con una dinámica sencilla: regalos, películas románticas, chocolates, flores o velas. Pero hay algunos lugares que tienen una forma particular de celebrarlo:

NUEVA YORK - En esta ciudad se eligen a siete parejas para casarse el 14 de febrero en el mirador del piso 80 del Empire State Building. De esa manera pasan a ser parte del Club Nupcial de ese edificio y pueden entrar gratis ese día.

MALASIA E INDONESIA - Es estos países no está bien visto celebrar el Día de San Valentín y las autoridades ponen en marcha todos los años campañas para desalentar a las personas de celebrar esta festividad.

PARÍS - En la ciudad del Amor celebrar San Valentín es casi obligado. Un crucero por el Sena, cenando un delicioso menú parisino de enamorados y un espectáculo en un gran cabaret de París, puede ser una velada realmente inolvidable.

PERÚ - Esta fiesta se conoce como el día del Amor y de la Amistad. Es común el regalo de rosas entre los amigos y familiares. Tal es así que según el color de la rosa se está expresando un mensaje. Por ejemplo: la rosa roja simboliza el amor, la blanca representa la paz y la amarilla la amistad.

RUMANIA - La fiesta tradicional para los amantes es ‘Dragobete’, que se celebra el 24 de febrero y es el nombre de un personaje del folclore rumano. Sin embargo, en los últimos años Rumania adoptó este festejo de occidente y por tanto, la costumbre de regalar flores y tarjetas el 14 de febrero se está convirtiendo en un constante.

JAPÓN - Son las mujeres quienes regalan chocolates a los hombres que pueden ser novios, futuros novios, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Según el tipo de chocolate que se regale puede tener un significado u otro. Hay que diferenciar entre el giri-choko o chocolate por obligación que es un regalo para compañeros de trabajo y no tiene ningún significado romántico y el honmei-choko o chocolate favorito que es el que se regala cuando se tienen sentimientos amorosos o románticos por esa persona.

FINLANDIA Y LAPONIA - El Día de San Valentín se conoce como Ystävänpäivä que se traduce en ‘Día de la Amistad'. Lo típico de este día es que los amigos y parejas se intercambien pequeños regalos y tarjetas.

DINAMARCA - En Dinamarca es costumbre regalar flores de color blanco, llamadas gotas de nieve. Otra forma de celebrarlos que es que los enamorados intercambien tarjetas de amor con sus fotos.También es costumbre que los chicos envíen a las chicas una carta de broma ”graciosa” llamada las gaekkebrev, el autor de la carta escribe una rima y firma la carta con puntos que se corresponden con con su nombre, un punto por cada letra de su nombre. Si la mujer que recibe la carta adivina quien la envió, él la tiene que recompensar con un huevo de Pascua.

GALES - Se regalan cucharas de madera talladas con las palabras “Libera mi corazón”.

ITALIA - Una tradición curiosa es que el amanecer del Día de San Valentín, las mujeres solteras se asoman a su ventana y esperan a que pase un hombre, si esto sucede, la tradición dice que será el hombre con el que se casarán.

IRAK - En Irak San Valentín se celebra desde la invasión de Estados Unidos en 2003, y es cada vez más popular el intercambio de regalos como flores, almohadas o chocolates en forma de corazones estos días.

ARABIA SAUDÍ - En Arabia Saudí la celebración de San Valentín está prohibida. Las autoridades condenaron hace algunos años el color rojo en público y calificaron de pecado celebrar el amor.



EN LAS HISTORIAS DE AMOR

TAMBIÉN HAY SORPRESAS

Hace tan solo unos días se conoció la historia de Merryl Alpert, una mujer de 90 años de Los Ángeles, California, que recibió un regalo que le "devolvió la vida" a pocos días de San Valentín: las cartas de amor de su difunto esposo que creyó había perdido para siempre.

Alpert se enteró de que cientos de estas cartas que ella y su marido David se enviaron entre 1948 y 1953 habían sido conservadas por un hombre que las descubrió en una casa que habían desalojado.

“Pensé en la película El diario de Noa. Me dije: voy a intentar encontrar a sus familiares y pude dar con ellos", contó Al Escobedo, el hombre que encontró todas las cartas.

Alpert había guardado todas las cartas en la casa de la pareja en Beverly Hills durante unos 50 años. Pero cuando se mudaron en 2007, la colección se quedó atrás y Alpert supuso que las habían tirado.

Escobedo era un pintor contratado por los nuevos propietarios para deshacerse de todo lo que quedaba y cuando vio las cartas y empezó a leerlas, supo que significaban algo para alguien. Pero no sabía para quién. “No me atreví a tirarlas”, recordó.

Él y su hija conservaron los documentos durante 15 años mientras trataban de dar con los propietarios. Cuando vieron en internet la esquela de David Alpert, el misterio quedó resuelto.



QUÉ VER EN ESTE SAN VALENTÍN

Netflix deja con un montón de contenido romántico para los que quieren alargar San Valentín toda la semana. Se destaca Todas Las Veces que Nos Enamoramos, una película en la que Irene es una joven estudiante de cine que llega a Madrid para cumplir sus sueños. Allí conocerá a Julio, quien podría convertirse en algo más que el protagonista de los metrajes que hace.

Pero también hay algunas películas no tan actuales que nos hacen pensar en lo mejor del amor. Algunas de ellas son:

Malcolm y Marie (2021): un cineasta vuelve a casa con su novia después del estreno de una película. Unas revelaciones sobre sus relaciones ponen a prueba la fuerza del amor.

Día de los Enamorados (2010): muestra las historias de amor y desamor de varias parejas y personas solteras que se entrecruzan, durante la celebración del Día de los Enamorados en Los Ángeles.

Los Puentes de Madison (1995): una ama de casa vive una vida rutinaria y monótona, hasta que conoce a un fotógrafo aventurero que trabaja para National Geografic, que ha llevado al pueblo para realizar un reportaje sobre los puentes de Madison. Ambos experimentarán una atracción mutua e irresistible, sucumbiendo al amor.