River lo dio vuelta ante Argentinos

River se lo dio vuelta a Argentinos Juniors con dos penales y se impuso ayer por 2 a 1 en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional que tuvo un gran protagonismo del VAR. Kevin Mac Allister anotó en el primer tiempo para Argentinos, mientras que Miguel Borja y Esequiel Barco, ambos de penal, le dieron la victoria en el complemento a los dirigidos por Martín Demichelis, que tuvo su estreno en condición de local como entrenador del "Millonario". Además hubo un homenaje a los campeones del mundo del club, entre ellos el ex presidente Daniel Passarella.

Otros resultados: Rosario Central 2 (Francis Mac Allister y Alejo Veliz) - Arsenal 1 (Lautaro Guzmán); Racing 2 (Maxi Romero y Gabriel Hauche) - Tigre 2 (Brian Leizza y Mateo Retegui); Instituto 0 - Huracán 0.

Juegan hoy: a las 17 Barracas Central vs. Unión y a las 20 Estudiantes vs. Lanús.

Principales posiciones: Huracán, R. Central y Belgrano 7; River, Lanús, Talleres, Defensa, San Lorenzo y Godoy Cruz 6.