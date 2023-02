Atlético fue el ganador más contundente en la Zona B

Mientras Atlético de Rafaela disfrutó del fin de semana del excelente debut, siguió jugándose la jornada de la Primera Nacional en la víspera. Quilmes debutó con una victoria en su estadio ante Deportivo Riestra por 3 a 1, en encuentro por la fecha inaugural de la Zona B del principal certamen de ascenso. Recordemos que este grupo es el que integra el equipo de Ezequiel Medrán, que el viernes goleó a Tristán Suárez por 3 a 0 como local.

El encuentro se desarrolló en el estadio Centenario y los tantos del "Cervecero" fueron señalados por Federico Anselmo, a los 35 minutos del período inicial, Tomás Sandoval, a los 19 de la parte final, y Brahian Ayala, a los 27 de esa misma etapa, descontó Milton Celiz, a los 51 del complemento.

Por la misma Zona, Deportivo Maipú de Mendoza le ganó a Chaco For Ever por 2 a 0, gracias a las anotaciones de Luciano Herrera (5m. PT) y Gonzalo Klusener (20m. ST).

A su vez, por la segunda fecha del Grupo A, Defensores Unidos de Zárate le restó una unidad en su estadio a Patronato de Paraná al igualar 1 a 1. Martín Giménez (26m. PT) adelantó a los bonaerenses; mientras que empató para los entrerrianos Enzo Díaz (51m. ST), de tiro penal.

Finalmente, Guillermo Brown de Puerto Madryn goleó en Chubut a Atlético Güemes de Santiago del Estero por 4 a 1. Marcos Valor (20m. PT), Martín Pino (25m. ST y 28m. ST), en dos ocasiones, y Martín Rolle (44m. ST) marcaron para los locales; al tiempo que Lucas Cano (27m. PT) había igualado transitoriamente para la visita.

La segunda fecha de la Zona A se completará hoy con el partido Agropecuario Argentino de Carlos Casares ante Deportivo Morón, a partir de las 20.



POSICIONES ZONA B

Atlético de Rafaela, Quilmes, Estudiantes, Maipú e Indep. Rivadavia 3 puntos; Gimnasia, Ferro, Chacarita, Mitre, V. Dálmine y Dep. Madryn 1; Aldosivi, Brown, Riestra, Chaco For Ever, Atlanta y Tristán Suárez no tienen puntos.

Recordemos que el próximo compromiso de la Crema será el lunes 20 como visitante ante Atlanta, a las 21.10, televisado por TyC Sports.