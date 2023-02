Librería Alberdi celebra 5 años en crecimiento

Quizás es el entusiasmo el componente central que Magalí Cometto y Ana Ledesma, como emprendedoras, le pusieron a su proyecto para abrir una librería, hace poco más de cinco años. Pero también hubo solidaridad de familia, amigos y proveedores que ayudaron a sostener la idea y luego, materializarla. Esa idea fue "Librería Alberdi", que un 29 de enero de 2018 abrió sus puertas en un pequeño local ubicado en el corazón de barrio 9 de Julio. Precisamente se encuentra en calle Alberdi 820, esa calle que se divide en dos por el Club 9 de Julio.

Las mochilas dominan la vidriera ante el inminente inicio de las clases. Dos mostradores en el medio del salón exhiben desde agendas hasta carpetas. Hay lápices, boligomas, cuadernos, cartucheras o canoplas y mil cosas más para la escuela, el hogar, la oficina y las empresas.

"Me mudé acá, cerca de la Escuela Belgrano. Estudié Administración de Empresas en el Instituto del Profesorado y tenía decidido abrir un negocio. Pero no sabía bien de qué rubro. Hasta que apareció la librería y ahí comenzamos a darle forma a un proyecto familiar, se sumó Ana. Somos concuñadas y nos pusimos manos a la obra. Nuestros sueños Omar y Estela fueron fundamentales. También Gabriel, uno de los nuestros proveedores", explicó Magalí. "Fue complicado al principio. El mundo de las librerías es muy grande porque tienen una infinidad de productos. Hay que aprender los secretos del rubro. Y en la primera parte apareció la pandemia, que fue terrible, nos obligó a pensar, a reorientar el proyecto, a reinventarnos", agregó.

Sin zona de confort, pero inquietas al final, Magalí y Ana resolvieron avanzar hacia una librería especializada. La decoración de escritorio fue el resultado de interpretar un escenario nuevo: el de la pandemia y el home office. "Mucha gente que debió improvisar un escritorio en su casa para trabajar remoto buscó crear un clima agradable", explican.

Así sumaron lettering, que es el arte de dibujar letras -guarda contactos con la antigua caligrafía-, con punta pincel, las manualidades con papeles y el fantástico mundo pastel, con sus múltiples tonos en mochilas, cuadernos, carpetas y otros artículos. También el sistema Bullet Journal con el cuaderno bujo, que es una alternativa de organización personal distinto a las agendas tradicionales.

La librería duplicó su espacio a los tres años porque los clientes aumentaban y la variedad de artículos también. Ahí incorporaron el panel de perforadoras para darles formas al papel, como un corazón y tantas otras que vienen como moldes en las planchitas. "Se usan mucho para tarjetas de invitación o souvernis de fiestas de cumpleaños, casamientos o aniversarios de todo tipo", señalan.

"Arrancamos con dudas, no sabíamos del negocio. Pensamos en una librería escolar pero hoy hemos ampliado el menú y sabemos más, siempre dispuestas a aprender para renovarnos constantemente. Nos gusta lo que hacemos. Investigamos todo el tiempo, queremos darle un buen asesoramiento y servicio a nuestros clientes. Queremos que les guste volver" acuerdan mientras destacan que "en el local todo está a la vista".

El lunes 30 de enero pasado brindaron con clientes, proveedores y amigos por el quinto aniversario. Y pusieron en marcha por el mes de febrero un plan para entregar regalitos con las compras pero además, a quienes gasten más de 6.000 pesos les ofrecen elegir entre muchos sobres con beneficios, como pueden ser descuentos de entre el 15 y el 30 por ciento.

"Seguimos avanzando. Preparamos pedidos y tenemos delivery. Tenemos contacto a través de redes sociales y próximamente tendremos venta online, nuestro nuevo desafío", se ilusionan Ana y Magalí. "Y tenemos de todo para el comienzo de clases que ya se viene", se despiden a modo de recordatorio.