Denuncian "adoctrinamiento explícito" en las escuelas

La Asociación Civil Docentes por la Educación denunció que "desde el Ministerio de Educación se censura la libertad de cátedra al indicarse en las “Orientaciones de inicio” que con respecto a los libros de textos a utilizarse durante el año no se adopte ninguna editorial y se espere la llegada de los Libros para Aprender del Ministerio de Educación de la Nación".

Según aseguran sus integrantes, el pasado 6 de febrero llegó a las escuelas de la Región III con sede en Rafaela, una notificación que se referencia como “Orientaciones de Inicio”, firmada por los Supervisores de Nivel Inicial, Primario y Especial, en donde se establecen algunas indicaciones en las que se destaca, por la forma de presentación y por el contenido.

"En cuanto a los libros de texto, se indica la no adopción de ninguna editorial. Los equipos docentes pueden retomar el libro del año anterior para las primeras actividades o producir su propio material. En el mes de marzo se estima la llegada de los Libros para Aprender, esto significa que no se justifica solicitar un libro más a cada familia, teniendo en cuenta la situación económica actual y que algún estudiante pueda quedarse sin su libro", sostiene la notificación. "Además, se está observando en comunicaciones de escuelas a las familias que en las próximas reuniones de padres se informará el libro a usar, ante esto, se solicita que se enmienden esas comunicaciones".

"Al tomar conocimiento de esta situación, lo primero que intentamos fue contener a los directivos que habían recibido la comunicación, pero rápidamente entendimos que debíamos actuar ya que estamos ante una clara censura a la libertad de cátedra", dijo Virginia Valenzisi, presidente de la Asociación. "Que, además, de indicar en mayúscula y negrita que no se puede elegir el material para trabajar durante el año se solicita que se enmienden las comunicaciones a las familias, esto nos muestra que, claramente, es una decisión tomada e inflexible", sostuvo.

Durante los años 2020 y 2021, Nación y Provincia repartieron material bibliográfico en forma de cuadernillos de trabajo, de utilización opcional que, según los docentes nucleados en la Asociación Civil, tenían "mucho contenido ideológico". "No solo nos remonta a épocas pasadas esto de que el Estado nos dice qué leer y estudiar, sino que, además, tenemos la experiencia de los años de pandemia con los cuadernillos entregados que estaban cargados de ideología política y de género en cada tema", agrega Valenzisi.

"La semana pasada supimos por los medios de comunicación que a la provincia de Santa Fe llegarán 874 mil libros de Lengua y Matemática que se repartirán entre las primarias de gestión pública, las privadas de cuota cero y las privadas de oferta única, pero a las escuelas llega la información como una orden, dando por sentado que todos nos enteramos por la prensa que llegan los libros", sostienen desde la agrupación.



MÁS IMPROVISACIÓN

Desde la Asociación cuentan que no es la única indicación que llama la atención e “indigna” entre los docentes y que todo lo que se plantea sigue en la línea de "improvisación y desprolijidad a la que nos tienen acostumbrados desde el Ministerio de Educación", afirman.

En el documento recibido se puede leer que se le pide a los docentes que "seamos escuelas que salgan a buscar a nuestras y nuestros estudiantes", pero advierten que "nadie nos da un protocolo de acción, o entiende que hay situaciones familiares/sociales a las que el docente no puede exponerse sin acompañamiento de personal o autoridad competente".

En otro párrafo se expresa "acerca de la promoción, se han recibido orientaciones el año pasado. Todos los estudiantes promueven y el docente que los reciba deberá arbitrar los medios para brindar una propuesta pedagógica acorde a cada uno y que lo ayude a superar dificultades".

"Nos gustaría mucho saber cómo harían las autoridades que elaboran estas orientaciones para brindar una propuesta pedagógica para cada uno de los 30 niños que se tiene en el aula, en qué momento planifica para 30 y enseña individualmente", manifiestan. "Es como siempre decimos", continúa Valenzisi, "en los papeles queda divino y hasta romántico, y en la práctica son cosas imposibles".

"De todas maneras, la promoción automática sin foco en los aprendizajes lamentablemente la venimos transitando hace años en primaria, lo novedoso y extremadamente grave de este inicio de año es la prohibición de poder elegir el mejor material para cada grupo, entendiendo que no todos los chicos de la provincia tienen las mismas necesidades. No podemos seguir permitiendo este tipo de atropello a la tarea docente ni la degradación del nivel académico de nuestros estudiantes", finaliza diciendo la presidente de la Asociación.