Para Corach, "el Gobierno nacional no termina de dimensionar el caso Rosario"

"El caso Rosario es de una particularidad y una complejidad que sentimos que el gobierno nacional no termina de dimensionar. No se desconocen los aportes a la fecha, pero tampoco que son insuficientes", afirmó el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, en un hilo de Twitter con el que respaldó los reclamos del gobernador, Omar Perotti hacia el Ministerio de Seguridad de la Nación para que aumente la colaboración para enfrentar la narcocriminalidad.

Corach subrayó que "la respuesta que la sociedad demanda nos necesita trabajando unidos y, sobre todo, poniendo lo mejor que tengamos a disposición. Ese es nuestro reclamo al gobierno nacional". En tal sentido, dijo que Santa Fe "necesita toda la ayuda disponible y la necesitamos ya, necesitamos inteligencia, coordinación y compromiso de todas las partes, porque lo hecho hasta acá no alcanza".

Finalmente, el funcionario expresó que "el avance del narcotráfico marca en Rosario un alerta que no tiene solamente que ver con la ciudad o la provincia, sino que es un tema a resolver para el bien de la patria toda".

De esta manera, se sumó a los pedidos formulados por el gobernador Perotti a la Nación para que aumente el envío de gendarmes y equipos para pacificar las calles de Rosario. En este sentido, el mandatario provincial debió reemplazar al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, por Claudio Brilloni ante la falta de resultados de la política de seguridad y en especial por la escalada de violencia en Rosario.

En tanto, en los últimos días se generó un cortocircuito entre el propio Gobernador y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que ayer tuvo un nuevo capítulo mediante una respuesta de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti a través de las redes sociales. En efecto, el Gobierno nacional destacó este domingo el trabajo "sin campañas de prensa ni marketing" que se lleva a cabo contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario y señaló que esa problemática genera consecuencias "demasiado dolorosas" que no dejan lugar para "discusiones sin sentido" ni para el "rédito político".

En un comunicado compartido en redes sociales por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el Poder Ejecutivo señaló que "las consecuencias del narcotráfico son demasiado dolorosas y no dejan lugar para discusiones sin sentido ni para el rédito político". El Gobierno resaltó que en primer lugar se trabaja en Rosario "sin campañas de prensa ni marketing, y lejos del show y las bravuconadas mediáticas por respeto a las vidas que el narcotráfico se llevó".

Y aclaró que para eso se siguen "las normas profesionales más elementales de un área en donde el manejo confidencial de la información, la planificación reservada y la sorpresa son centrales para definir el éxito de una operación".

En el documento se expresó que el esfuerzo requerido "es muy grande" y que implica el trabajo de "3693 hombres y mujeres de las fuerzas federales" a los cuales se los describió como "profesionales de valía" agrupados en un comando unificado que "trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario".

Traducido en números, el documento precisó que durante esta gestión se llevaron a cabo "2.010 procedimientos con 2.077 personas detenidas por decisión de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y federales". Además, se detalló que "se superó un 30% más la incautación de cocaína con respecto a 2021" y se reforzó la presencia de Gendarmería Nacional (GNA) con mil efectivos.

Perotti ya recibió el respaldo de senadores provinciales del bloque Lealtad que tiene entre sus integrantes a Alcides Calvo.

Mientras tanto, víctimas del delito y familiares marcharán hoy a partir de las 20 hs. con velas en el centro de Rosario -a metros de la sede de la Gobernación- para exponer la grave situación y reclamar más presencia de las autoridades. "Convocamos a que nos acompañen (...) también en cada hogar, en cada balcón, ventana, barrio. No esperes a que te pase. Invitamos a iluminar Rosario", dice el comunicado de los organizadores.

La publicación de Corach en Twitter recibió una importante cantidad de comentarios, como el posteo del dirigente peronista rafaelino, Lucio Barindelli -cercano a Agustín Rossi-, que respondió con dureza: "Son un bochorno Marquitos... por suerte les queda muy poquito, pero el daño que hicieron es inconmensurable. Rompieron todo".

Otro de los que sumó su opinión fue el ex diputado nacional, Fabián Peralta (GEN), cuyo mensaje fue: "Que el Gobierno provincial y nacional (ambos del mismo partido político) debatan este tema por redes después de 3 años de gestión, explica el por qué estamos como estamos. Lamentable y con un enorme costo humano".



EMERGENCIA

El diputado Nacional del Bloque socialista Enrique Estévez Boero presentó junto a Mónica Fein ante la Cámara de Diputados un proyecto para declarar la Emergencia en materia de Seguridad en el Área Metropolitana de Rosario. “La violencia y la inseguridad en la región está en niveles extremos, sin antecedentes. La promesa de ‘la paz y el orden’ del gobernador Omar Perotti fue una irresponsabilidad que hoy pagamos todos los santafesinos. El análisis de la situación actual amerita un abordaje con seriedad y sin improvisaciones”, detalló.

El proyecto de ley presentado busca declarar al departamento Rosario en emergencia creando un fondo económico que sea administrado y ejecutado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.