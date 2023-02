Mondino pidió que Rafaela no se "transforme en Rosario"

El concejal de Juntos por el Cambio, Ceferino Mondino, compartió en sus redes sociales un comentario a partir de lo que presenció en la zona de microcentro. "No nos transformemos en Rosario" fue el pedido con el que acompañó la descripción de una pelea a metros de la Municipalidad de Rafaela.

"El día martes presencié una violenta pelea entre un grupo de “jóvenes” (por no llamarlos niños) que hoy ocupan espacios como la Plaza 25 de Mayo y las puertas de los cajeros de los Bancos e intimidan a cada conductor que deja su auto estacionado", comenzó su relato. "Con mucho dolor vi la sangre en los rostros de los pequeños que se defendieron de andá a saber qué puja. Todos, TODOS menores...", agregó.

Después, Mondino consideró que "a las 14 hs, en pleno centro había literalmente un Estado totalmente ausente, ningún personal de seguridad de la ciudad estaba para controlar la situación". "Llamé desde mi propio celular al 911 y tardaron 15 minutos en acudir al lugar. Por SUERTE, nadie estaba armado, sino podía haber ocurrido una tragedia", advirtió.

El concejal opositor resaltó que "no debemos naturalizar los arrebatos, las balaceras, los asesinatos por ajustes de cuentas, los robos a la propiedad privada, el descontrol de la nocturnidad, todo eso sumado al caos de tránsito".

Asimismo, planteó que "los rafaelinos NO estamos dispuestos a ceder nuestra condición de ciudad SEGURA, y lo hago público en mi rol de concejal y vocero de muchos vecinos con los que me comunico a diario y tienen la misma preocupación sin encontrar el camino para poder expresarlo".

Por último, y sin hacer referencias al Departamento Ejecutivo local o al Gobierno provincial, Mondino sostuvo que se necesita "una DECISIÓN POLÍTICA y un PLAN DE ACCIÓN que desde el Concejo venimos reclamando desde hace tiempo, advirtiendo el problema". "Debemos detener la violencia en Rafaela. Debemos actuar ya", insistió en el final de su mensaje. Un comentario respondió que Rafaela está cerca de convertirse en Rosario: "Falta poco o la par".

En los últimos días, también se habían expresado sobre la problemática de la inseguridad los concejales Lisandro Mársico y Leonardo Viotti, en tanto que los vecinos de distintos barrios efectúan cada vez con mayor asiduidad sus reclamos en las redes sociales del Municipio o del propio intendente, Luis Castellano.