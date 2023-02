Werlen: "se dio lo más lindo"

"Satanás" cerró en siete meses, en su tercer ciclo regresando a dirigir el equipo principal, algo soñado. Ya había sido meritorio el subcampeonato de la Copa Santa Fe, incluyendo ese triunfo ante Atlético, pero lo de ayer claramente lo supera por la trascendencia del ascenso. Así entró en la historia del club como el primer jugador que asciende como jugador (en 2001, y en menor medida en 2005 porque estuvo medio torneo), y ahora como entrenador.

La pregunta que se hacen los hinchas de 9 de Julio, después del poco tiempo que hay para festejar, es si Marcelo Werlen continuará siendo el técnico. Todo hace pensar que no, porque ya lo anticipó extraoficialmente a la dirigencia juliense, debido a que sus ocupaciones particulares le impiden abocarse como lo requiere una participación a nivel profesional.

De todos modos, "Satanás" expresó sus satisfacciones ayer en el campo de juego. "Esto es impresionante. El club lo venía buscando, y por ahí en el año menos pensado se nos dio. Si se nos escapaba esta final era increíble, con los goles que erró el 9 en el primer tiempo, pero esto es fútbol, nos descontaron y bueno te crece incertidumbre, pero por suerte lo pudimos definir y darle esta tremenda alegría a los hinchas del 9".

Werlen destacó que "el club creció muchísimo en muchos deportes, pero el 9 es fútbol, y si no se lograba esto hubiera sido muy grave, por suerte se dio lo más lindo y estamos en el fútbol profesional que no es un detalle menor", señaló en el diálogo con los colegas de DyP.

El entrenador mencionó que "extraoficialmente ya saben la decisión tomada, nos vamos a sentar tranquilamente pero bueno, hay mucho por hacer, mucho por replantearse, yo digo que pasamos una fase de grupos difícil, después tuvimos muy buenos playoffs con El Quillá, San Jorge, Carcarañá, y después se desmoronó el equipo, te faltan 3, 4 piezas, te faltan un par se jugadores y ahí costó, entonces hay que ser inteligente para hacer un plantel, hoy hay que festejar y mañana hay mucho laburo por hacer".

Asimismo, recalcó que "quiero estar tranquilo, disfrutar de esto, dedicárselo a mis hijos, a todos los hinchas del 9 que están en Rafaela. Todo el mundo es importante en un club hoy más que nunca, los otros días se acercó Germán (Malacho Soltermam), a contarle a los jugadores lo que pasó en el 2005, el 9 se está haciendo grande por su gente, no puede parar esta locura, el 9 tiene que ir por más, tiene que ir por muchos socios, no se que hará la dirigencia para devolverle algo a los socios pero bueno, hay que ir por más, no te podés conformar con esto".