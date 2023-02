Brillante victoria de José Luis Costamagna

José Luis Costamagna y su Volkswagen Up festejaron en la electrizante final de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada.El susanense coronó así de la mejor manera un fin de semana donde siempre se mostró como candidato, inclusive como ganador de la batería más rápida del día sábado. Juan Palacio y Pablo Vázquez completaron el podio

Lo que le dio mayor brillo al triunfo fue la remontada luego de haberse ido al pasto en la primera vuelta, quedando relegado al 12º puesto.

El inicio de la competencia fue frenético, porque Costamagna se hizo con la punta, seguido por Martín Leston y Gastón Fontana. El susanense, luego de la salida, quedó entreverado en un toque con Lestón y luego con Depetris, y debido a ese incidente se retrasó en el clasificador.

Depetris saltó a la punta, pero luego Fontana le arrebató la primera ubicación. Sin embargo, durante el segundo giro, Nazzi alcanzó la posición de privilegio.

La carrera se interrumpió por el despiste de Diego Vaño y el relanzamiento se produjo en el quinto giro, donde Nazzi aguantó la primera posición, pero la lucha estaba por los lugares del podio, donde Palacio y Bayala dejaron atrás a Depetris.

Sobre la mitad de la prueba, Palacio se hizo con la vanguardia, Nazzi aguantó como escolta, aunque perdió con Costamagna, que se vino desde atrás. El grupo integrado por Bayala, Depetris, Javier Núñez y Fontana se mantenían expectantes respecto a los líderes.

En la parte final de la carrera, Palacio hizo una pequeña luz sobre Bayala y Costamagna, que pugnaban por el segundo lugar. La prueba se volvió a neutralizar por la detención de Stéfano Isoldi. La bandera verde apareció a cuatro minutos para la culminación de la final y Costamagna intentó, pero cometió un exceso y Palacio aguantó la punta.

La definición fue electrizante porque el susanense lanzó su ataque y en la última media vuelta, ejecutó una maniobra precisa para arrebatarle la victoria a Palacio. Por su parte, Vázquez apeló a su oficio para relegar a Bayala y Núñez y quedarse con el último escalón del podio.T

Tal como en el cierre del torneo del año pasado, Costamagna se impuso en la final. La segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Pista se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en el autódromo de Concordia.



LAS DEMÁS CLASES

Exequiel Bastidas y su Toyota Etios prevalecieron en la final de la Clase 3 del Turismo Pista. Martín Badaracco y Adrián Oubiña completaron el podio.

Por otra parte, Miguel Cangelaro y su Fiat Uno se llevaron la final de la Clase 1. Santiago Aguiar e Ignacio Rodríguez fueron los otros integrantes del podio.



CLASIFICACIÓN FINAL CLASE 2

1) José Luis Costamagna (VW Up) en 29m24s165/1000; 2) Juan Palacio (VW Up) a 320 milésimas; 3) Pablo Vásquez (VW Up); 4) Javier Nuñez (VW Up); 5) Lucas Bayala (Ford KA); 6) Matías Depetris (Ford KA); 7) Franco Nazzi (VW Up); 8) Luciano Martínez (Chevrolet Corsa); 9) Facundo Rios (VW Up) y 10) Nicolás Herrera (VW Up)...15) Fabián Mainero a 9s930.