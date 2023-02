Werner heredó la victoria en Viedma

El paranaense Mariano Werner, piloto de Ford, se quedó ayer con la primera final de la temporada del Turismo Carretera al imponerse en la ciudad de Viedma, en Río Negro, en el inicio de la competencia. Werner se adueñó de la victoria seguido por Jonatan Castellano (Dodge) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford), mientras que Matías Rossi (Toyota), quien lideraba la carrera, tuvo que abandonar a falta de tres vueltas para la finalización a raíz de problemas en el motor de su máquina.

Detrás del podio se ubicaron Mauricio Lambiris (Ford), Germán Todino (Dodge), Marcelo Agrelo (Dodge), Esteban Gini (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Santiago Álvarez (Dodge) y Elio Craparo (Dodge).

De esta manera, Werner alcanzó su vigésimo sexta victoria en la categoría: "Fue increíble, la heredamos porque él estaba en un nivel superior. Yo no tenía más resto y él estaba sobrado de tracción. Fue una linda pelea con Matías, que cuando se acercó debajo del alerón me hizo cometer un exceso", expresó el ganador.

Las posiciones del campeonato quedaron así: Werner 47 puntos; Castellano 41,5; Catalán Magni 38; Lambiris 34; Agrelo 33,5; Todino 32,5; Gini 30,5; Álvarez 30; Ledesma y Craparo 29,5.

El Turismo Carretera continuará con su actividad el fin de semana del 5 de marzo, cuando se llevará a cabo la segunda fecha en el Parque Provincia de Neuquén.



CLASIFICACIÓN FINAL

1) Mariano Werner en 41m09s667; 2) Jonatan Castellano a 5s514; 3) Juan Tomás Catalán Magni; 4) Mauricio Lambiris, 5) Germán Todino, 6) Marcelo Agrelo, 7) Esteban Gini, 8) Christian Ledesma, 9) Santiago Alvarez, 10) Elio Craparo, 11) Humberto Krujoski, 12) Nicolás Trosset, 13) Gastón Mazzacane, 14) José Manuel Urcera y 15) Valentín Aguirre.



MARTINEZ EN TC PISTA

Tobías Martínez (Chevrolet) se adjudicó la Final del TC Pista en Viedma, donde se disputó la 1ª fecha del campeonato 2023, y alcanzó su 1ª victoria en 16 participaciones en la categoría. El piloto de Las Toscas Racing completó así un fin de semana perfecto, ya que se quedó con los 47 puntos en juego. Rodrigo Lugón (Ford) fue su escolta, mientras que tercero finalizó Rudi Bundziak (Chevrolet). Ian Reutemann (Chevrolet), no pudo finalizar la competencia.