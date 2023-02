Adrián Bonafede fue ganador en el Midgets Show and Power

Con un gran marco de público -se cortaron 1.060 entradas- y 43 pilotos inscriptos (31 en el Midgets Show and Power y 12 en el Mini Midgets Escuela de Pilotos), se puso en marcha el Torneo Oficial “Omar ‘Cachete’ Pelosi” en el circuito “Atilio Carinelli (h)” de San Antonio - Castellanos.

En la divisional mayor se quedó con la victoria Adrián Bonafede, tricampeón de la categoría, escoltado por Gastón Viano y Ulises García, en tanto que completaron el podio Matías Franco, Matías Audino y Jeremías Molardo.Entre los “peques”, que esta temporada disputan su primer Torneo Oficial, el triunfo fue para Gaspar Fler, seguido por Thiago Bottazzi y Laureano Cuenca.

Los resultados extraoficiales de cada una de las pruebas desarrolladas el sábado, que culminaron a la media noche, son los que resumimos en el siguiente informe:



MIDGETS SHOW AND POWER

Primera serie: 1° Adrián Bonafede, a 77,953 Km/h; 2° Jeremías Molardo; 3° Lucas Torassa; 4° Daniel Taverna; 5° Matías Audino; 6° Diego Bruera; 7° Emiliano Pons y 8° Pablo Baronetto.

Segunda serie: 1° Ulises García, a 78,083 Km/h; 2° Matías Giordano; 3ª Jorgelina Bruno; 4° Jorge Destefani; 5° Leonardo Sterpone; 6° Andrés Osorio y 7° Matías Maina.

Tercera serie: 1° Gastón Viano, a 77,696 Km/h; 2° Diego Haspert; 3° Angel Gaggi; 4° Nicolás Scandalo; 5° Rubén Balangero; 6° Cristian Fernández y 7° Héctor Heit.

Cuarta serie: 1° Sebastián Vila, a 59,862 Km/h; 2° Joaquín Beccaría; 3° Emanuel Martino; 4° Cristian Mattioli; 5° Matías Franco y 6° Germán Mathier.

Primera semifinal: 1° Gastón Viano, a 79,187 Km/h; 2° Ulises García; 3° Matías Maina; 4ª Jorgelina Bruno; 5° Matías Giordano; 6° Angel Gaggi; 7° Rubén Balangero; 8° Leonardo Sterpone; 9° Jorge Destefani; 10° Nicolás Scandalo; 11° Andrés Osorio; 12° Cristian Fernández; 13° Héctor Heit; 14° Diego Haspert y 15° Pablo Bailetti.

Segunda semifinal: 1° Adrián Bonafede, a 77,800 Km/h; 2° Jeremías Molardo; 3° Cristian Mattioli; 4° Matías Franco; 5° Matías Audino; 6° Lucas Torassa; 7° Sebastián Vila; 8° Pablo Baronetto; 9° Diego Bruera; 10° Daniel Taverna; 11° Joaquín Beccaría; 12° Emiliano Pons y 13° Emanuel Martino.

Final B: 1° Nicolás Scandalo, a 78,399 Km/h; 2° Diego Bruera; 3° Jorge Destefani; 4° Andrés Osorio; 5° Héctor Heit; 6° Daniel Taverna; 7° Cristian Fernández; 8° Emiliano Pons y 9° Emanuel Martino.

Final A: 1° Adrián Bonafede, a 79,613 Km/h; 2° Gastón Viano; 3° Ulises García; 4° Matías Franco; 5° Matías Audino; 6° Jeremías Molardo; 7° Matías Maina; 8° Lucas Torassa; 9° Rubén Balangero; 10° Pablo Baronetto, 11° Cristian Mattioli; 12° Sebastián Vila; 13ª Jorgelina Bruno; 14° Angel Gaggi; 15° Matías Giordano y 16° Leonardo Sterpone.



CATEGORÍA MINI MIDGETS

Primera serie: 1° Gaspar Fler, a 66,326 Km/h; 2° Felipe Masuero; 3° Saimon Cuenca; 4° Ezequiel Coria; 5° Alex Ramallo y 6° Leonardo Lovera.

Segunda serie: 1° Thiago Bottazzi, a 66,009 Km/h; 2° Laureano Cuenca; 3° Benjamín Bottazzi; 4° Santiago Maina y 5° Bruno Acosta.

Final: 1° Gaspar Fler, a 67,776 Km/h; 2° Thiago Bottazzi; 3° Laureano Cuenca; 4° Ezequiel Coria; 5° Santiago Maina; 6° Benjamín Bottazzi; 7° Saimon Cuenca; 8° Bruno Acosta; 9° Saimon Cuenca y 10° Felipe Masuero.



PRÓXIMA COMPETENCIA

Para darle continuidad al Torneo Oficial “Omar ‘Cachete’ Pelosi”, el Midgets Show and Power y el Mini Power Escuela de Pilotos, estarán disputando la segunda fecha el próximo sábado 25 de febrero, nuevamente en el circuito “Atilio Carinelli (h)” de San Antonio - Castellanos.