Esta vez lo logró, ¡9 de Julio ya es habitante del Federal A!

En una tarde insoportable por el calor, con 41 grados sobre el Arturo Miranda de la capital santiagueña, 9 de Julio vivió un infierno encantador y pegó el ansiado grito de ascenso. El León se dio el gran gusto jugando un partidazo y siendo notablemente superior a Camioneros Argentinos del Norte. El 3 a 1 se quedó corto, pero sin dudas que el objetivo se cumplió con creces.

El primer tiempo finalizó 2 a 0, pero a decir verdad podría haber hecho tres o cuatro goles más. Del medio hacia adelante, el equipo de Werlen dominó los espacios y sus jugadores fueron incontenibles para una defensa que pareció atornillada al piso, y de no ser por el arquero Nogales, se hubiera definido todo prematuramente.

Sin embargo, el primer susto lo tuvo el "9" por una salida en falso de Cejas para rechazar una pelota, donde chocó con un delantero salteño y producto de esa situación, luego jugó todo el partido con una molestia evidente en una de sus piernas.

Pero enseguida reaccionó el equipo rafaelino. Tuvo una chance neta en los pies de Sebastián Acuña, luego de un mal despeje de un defensor que le quedó a Ibáñez, el cual con lucidez habilitó al lateral-volante por izquierda, pero el remate fue rechazado de gran forma por Nogales.

Sin embargo, instantes después 9 de Julio capitalizó un tiro libre sobre la media luna, ligeramente en el costado derecho. Se plantaron para pegarle Ibáñez y Vera -que como se preveía jugó en lugar de Laena-, pero el delantero apenas le movió el balón al volante que con un remate bajo y cruzado superó al arquero. El pique justo antes de traspasar la raya sorprendió al guardavalla.

El gol dejó prácticamente nocaut a Camioneros, un equipo lento que apenas podía insinuar algunas cosas por el sector de Loboa donde se movían Vasquez y Barrionuevo, pero que en el resto del campo era superado en todos los sectores por los jugadores de Satanás.

Para este partido, el DT también movió las piezas incluyendo a Velazco ante la lesión de Martinez, y en lo táctico con Sequeira por Monserrat. Lo cierto es que las variantes fueron determinantes para que Acuña sea una pieza clave soltándose por la izquierda. Uno de sus centros terminó en la cabeza de Sequeira, solo por el medio, pero el remate se fue desviado.

Cada vez que aceleraba, el "9" podía colocar un jugador mano a mano con Nogales. El siguiente fue Ruiz Díaz, tras pase de Sequeira, pero el remate fue un tanto displicente, y se fue desviado. A todo esto, el arquero salteño era claramente el responsable de la exigua diferencia.

Era cuestión de ajustar la puntería, algo en lo que estaba fallando el León. Si bien Nogales volvió a aparecer sacando un gran cabezazo de Ibáñez, luego llegó la chance del penal que le cometieron a Sequeira sobre la media hora, el cual Velazco lo ejecutó dando en el palo derecho del arquero.

Esto casi lo lamenta el once juliense porque en la respuesta Cejas salvó el empate yendo al piso ante Vásquez, luego de un pase filtrado de Barrionuevo. Pero antes de que llegara el final de la etapa, Larrea mostró su capacidad de desequilibrio en la derecha, y cuando buscaba el centro la pelota dio en la mano de Zapiola. Otro penal y esta vez Agustín Sequeira mostró su jerarquía para la ejecución con un pase a la red sobre la izquierda del arquero, que se tiró hacia el otro costado.

En la reanudación el elenco salteño intentó torcer el rumbo del partido con cuatro cambios de entrada, pero más allá de sumar gente en ofensiva, no consiguió descompaginar el orden defensivo del León.

Werlen dispuso que Acuña ya no se suelte tanto, para tomar precauciones acorde al resultado favorable. La premisa pasaba a ser contener y en lo posible sacar contras, porque espacios se presentaban.

Un remate de Acuña que era el tercero fue sacado por Nogales, lo cual parecía que el complemento podía ser una continuidad del primero. Pero a los 19' en un córner cerrado, Cejas no saltó -recordando su molestia del primer tiempo-, Centurión sacó en la raya y el rebote le quedó de frente a Alzogaray para poner el descuento.

Por unos minutos hubo cierta incertidumbre, más por la diferencia ajustada que por el trámite en sí, pero sobre la media hora Larrea dio nuevamente tranquilidad. En una jugada que se trasladó de izquierda a derecha, Ibáñez devolvió la pelota al centro y en el área chica el goleador no tuvo problemas para definir.

Luego fue cuestión de que pasaran los minutos, incluyendo los 6 de tiempo adicional que dio el árbitro Rekers. Y entonces sí, a dar rienda suelta a toda la alegría los jugadores con los cientos de hinchas que se trasladaron a la capital santiagueña. 9 de Julio, luego de 12 años (había descendido en 2011 en el entonces Argentino A), regresa al fútbol profesional, ya que en la tercera categoría del fútbol argentino ya se firman contratos. Un merecido premio para un cuerpo técnico trabajador, al que apostó la dirigencia del Club con buen tino, para un plantel que dio todo en cada partido y para su gente que fue incondicional.