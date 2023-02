BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, destacó la convocatoria por parte del presidente Alberto Fernández a la mesa política del Frente de Todos y afirmó: "Le tenemos que ganar a (Donald) Trump, (Jair) Bolsonaro y (Mauricio) Macri".

"El peronismo siempre fue abierto al debate y necesitamos un peronismo que no le tenga miedo a la discusión y que enriquezca sus posiciones internas porque le tenemos que ganar a Trump, Bolsonaro y Macri", sostuvo el canciller argentino en declaraciones radiales.

En la misma línea, Cafiero afirmó que se trata de expresidentes de "ultraderecha con visos antidemocráticos" y continuó: "Esa es la representación de Juntos por el Cambio hoy y a eso hay que ganarle".

"Cuando asumimos en el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, que hoy conduce Gabriel Katopodis, tenía 270 obras en marcha; hoy tenemos más de 5.000 en todo el país, sin distinción de banderías políticas", argumentó el ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

Consultado por proyectos futuros, detalló: "Hay siete proyectos de inversiones en litio que posicionarán a la Argentina en los próximos tres años como el segundo productor a nivel mundial".

Para finalizar, volvió a disparar contra el gobierno Macri: "Esta no es la famosa lluvia de inversiones. Son cimientos concretos que este gobierno está dejando para el futuro de la Argentina".