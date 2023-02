Un notable ahorro en importaciones de gas

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La Argentina podrá ahorrar este año más de US$ 2.100 millones en importaciones de gas tras participar de una licitación en que se aprovecharon mejores precios internacionales.

Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, quien señaló que "se aprovechó una ventana de oportunidad con mejores precios en una licitación internacional".

"En el Presupuesto había US$ 3.465 millones asignados a la importación de energía, y se llevó adelante una licitación que nos permite transformar esos fondos en US$ 1.309 millones, generando un ahorro de salida de divisas de más de US$ 2.100 millones, y un ahorro fiscal de más de $ 500.000 millones", destacó Massa.

Subrayó, a su vez, que el gasoducto Néstor Kirchner permitirá ahorrar además unos US$ 1.700 millones en importaciones.

Massa recordó que durante 2022 "uno de los daños que sufrió la economía argentina fue por el efecto de la guerra que impactó en el precio de la importación de los barcos de GNL que inyectan gas a nuestra matriz energética".

Y precisó que para 2023, los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de US$ 3.465 millones, a un valor de US$ 55 MMBtu.

Destacó que "el impacto de la volatilidad del precio internacional de GNL abrió una ventana de oportunidad para la Argentina y se decidió anticipar la compra de GNL que permitió bajar el precio a US$ 20,8 MMBtu, a través de un proceso licitatorio con participación de 9 empresas internacionales".

"Impactará en el bolsillo de los ciudadanos y brindará certidumbre para el funcionamiento de la industria, al garantizar niveles de producción y abastecimiento federal a un precio mejor del planificado", destacó Massa