Más de 28.000 muertos causaron los terremotos

ANTIOQUÍA, Turquía, 13 (Reuters). - Los equipos de rescate sacaron ayer a más supervivientes de entre los escombros, seis días después de uno de los peores terremotos que han sacudido Turquía y Siria, mientras las autoridades turcas trataban de mantener el orden en la zona de la catástrofe e iniciaban acciones legales por el derrumbe de algunos edificios.

Mientras las posibilidades de hallar más supervivientes son cada vez menores, el número de víctimas en ambos países por el terremoto del lunes pasado y sus principales réplicas superó las 28.000 y seguirá aumentando. Ha sido el terremoto más mortífero en Turquía desde 1939.

Los residentes desplazados en la ciudad turca de Kahramanmaras, cerca del epicentro, dijeron que habían instalado tiendas de campaña lo más cerca posible de sus casas dañadas o destruidas para evitar que fueran saqueadas.

El presidente Tayyip Erdogan, cuestionado por su respuesta al terremoto mientras se prepara para unas elecciones nacionales que se prevén las más duras de sus dos décadas en el poder, prometió iniciar la reconstrucción en cuestión de semanas.

En Siria, la catástrofe golpeó con más fuerza en el noroeste, controlado por los rebeldes, dejando a muchos sin hogar por segunda vez tras haber sido desplazados por una guerra civil que dura ya una década, aunque la región ha recibido poca ayuda en comparación con las zonas controladas por el gobierno.

El enviado de la Unión Europea a Siria instó a Damasco a no politizar las cuestiones de ayuda humanitaria y rechazó las acusaciones de que el bloque no había proporcionado suficiente ayuda a los sirios tras la catástrofe.

"Es absolutamente injusto que se nos acuse de no proporcionar ayuda, cuando en realidad llevamos más de una década haciendo exactamente eso y estamos haciendo mucho más incluso durante la crisis del terremoto", declaró Dan Stoenescu a Reuters.

Dos organizaciones de rescate alemanas suspendieron sus labores en Turquía el sábado, citando informes de enfrentamientos entre grupos de personas y destacando la preocupación por la seguridad en las zonas afectadas por el terremoto.

Erdogan advirtió que los saqueadores serán severamente castigados, mientras la solidez de los edificios ha saltado a la palestra tras el sismo.

El vicepresidente turco, Fuat Oktay, declaró que hasta el momento se había identificado a 131 sospechosos como responsables del derrumbe de algunos de los miles de edificios arrasados en las 10 provincias afectadas.

"Haremos un seguimiento meticuloso hasta que concluya el proceso judicial necesario, especialmente en el caso de los edificios que sufrieron graves daños y los que causaron muertos y heridos", declaró.

A lo largo de la carretera principal que conduce a la ciudad de Antioquía, donde los pocos edificios que quedaban en pie presentaban grandes grietas o fachadas hundidas, el tráfico se detenía ocasionalmente mientras los equipos de rescate llamaban al silencio para detectar señales de vida bajo las ruinas.

El jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, describió el sismo como el peor de la región en 100 años y predijo el sábado que el número de víctimas mortales se duplicaría como mínimo.

Griffiths alabó la respuesta de Turquía y afirmó que, según su experiencia, las víctimas de las catástrofes siempre se sienten decepcionadas por los primeros esfuerzos de ayuda.

Turquía informó de que unas 80.000 personas se encontraban hospitalizadas y más de un millón en refugios provisionales.