Según Perotti, “el Gobierno nacional abandona Rosario”

El gobernador de la provincia Omar Perotti, sostuvo que “Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario. Solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”.

Además, Perotti expresó que "está demostrado que con verborragia política y chicanas tuiteras no se resuelven los problemas de inseguridad en el país. La pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”.

En el mismo sentido, el gobernador santafesino afirmó que “nuestro gobierno seguirá trabajando, poniendo todo el esfuerzo, pero si por la frontera del país sigue entrando droga, nadie frenará la inseguridad”.

Perotti señaló que “los recursos que vuelven a Santa Fe son pocos al lado de lo que aportamos. Si hay una provincia que aporta, que pone miles de millones de dólares al gobierno nacional es ésta, y cuando Santa Fe pide más ayuda para defender a los y a las rosarinas, recibimos agresiones”.

Cabe recordar que ayer, el gobernador Perotti volvió a solicitar más apoyo al titular de la cartera de Seguridad nacional al asegurar que Aníbal Fernández "sigue sin entender la realidad que atraviesan Rosario y la provincia desde hace muchísimos años, producto del crimen organizado y el narcotráfico”.

Perotti había manifestado que “si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", sostuvo a la salida de un acto realizado este jueves al mediodía en Funes.

El ministro Fernández, en declaraciones a medios de prensa en las últimas horas, negó que haya una escalada de violencia en Rosario. El funcionario negó que desde Nación no se asista a la provincia en la materia, y consideró que los cambios en el gobierno provincial no responden a una escalada de violencia generalizada.

Según indicó, los hechos que se suscitaron recientemente son puntuales y trascienden por su magnitud y alevosía, pero no responden a una ola de violencia. “No entendemos que haya una escalada de esas características de violencia”, afirmó y agregó que “son hechos de mucha potencia porque es un lugar con complicaciones desde hace tiempo”.

Ahora el interrogante es si Perotti y Aníbal Fernández tendrán voluntad de bajar un cambio en la disputa política y arrancar una nueva etapa de colaboración mutua para ayudar a los rosarinos, y a todos los santafesinos, a vivir mejor sin estar a merced de las bandas narcocriminales. La artillería verbal desde la Casa Rosada hacia la Casa Gris y viceversa no se traducen en políticas públicas de seguridad para intervenir en el territorio, lo que deja desamparados a los ciudadanos.

En tanto, Perotti recibió ayer el respaldo del Bloque Lealtad de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, integrado por los senadores Eduardo Rosconi, Cristina Berra, Marcos Castello, Ricardo Kaufmann y Alcides Calvo, quienes expresaron "su total rechazo a las manifestaciones vertidas por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que demuestran su más profundo desconocimiento de la difícil situación que atravesamos los santafesinos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y sus consecuencias sobre la inseguridad que afectan a todo el territorio nacional".

"Dichas declaraciones inoportunas y desacertadas, no solo demuestran el desentendimiento absoluto de que el flagelo del narcotráfico es una competencia federal, sino que, más grave aún, explican la falta de políticas activas en dicha materia con las consecuencias terribles que todos conocemos", subrayaron los legisladores santafesinos.

Asimismo, el bloque Justicialista “Lealtad” exhortó "una vez más al Gobierno nacional, a que, en cumplimiento de sus obligaciones como estado federal, asuma la responsabilidad de dotar de recursos materiales y humanos necesarios para tal fin, para que de modo articulado Nación, junto con la Provincia y la comunidad toda, podamos enfrentar esta difícil situación y de este modo darles la tranquilidad y seguridad que nuestros ciudadanos merecen".

Por último, el bloque que integra entre otros Alcides Calvo cerró su comunicado con una cita del propio gobernador Perotti: "Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, no hay ciudad ni provincia por sí sola que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal".

Mientras tanto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el nuevo ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, mantuvieron ayer su primera reunión de trabajo para analizar la problemática de la inseguridad, la violencia y las balaceras extorsivas. En cierto modo, el titular del Ejecutivo se pronunció indirectamente sobre el Gobierno nacional al sostener que "tenemos que estar en una Argentina que, en vez de comentar lo que pasa en Rosario, se ocupe de lo que pasa en Rosario y nos ayude a intervenir, esta ciudad merece otro trato".

Si bien la situación de Rosario es alarmante, la inseguridad crece en todo el territorio santafesino. Esta semana hubo una protesta de vecinos de la ciudad Frontera, en el oeste del departamento Castellanos, que reclamaron a la Provincia más seguridad. Y en los grupos de whatsapp de vecinos de Rafaela el tema está que arde, con quejas cada vez más fuertes hacia las autoridades políticas locales y de la Unidad Regional V de Policía.

"Vemos policías en la plaza y en los bulevares. ¿Por qué no entran a los barrios? En el 30 de Octubre hubo varios robos este sábado. Y así en todos lados, en el Pizzurno atacaron violentamente a una funcionaria provincial y le robaron bastante dinero. En esta ciudad todo está empeorando. Me pregunto dónde está la Federación de Entidades Vecinales. ¿Desapareció?" fue uno de los tantos mensajes que se publicaron en los grupos de vecinos donde la temperatura parece estar más alta que las de estos días de verano.