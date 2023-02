Santa Fe, primera provincia con un censo de centros comerciales a cielo abierto

La actividad comercial de los pequeños locales barriales se encuentra ampliamente extendida en todo el territorio santafesino, siendo la asociación en centros comerciales a cielo abierto una de las opciones para su desarrollo y sostenimiento. En este contexto, la gestión del gobernador Omar Perotti viene desplegando diversas acciones de capacitación y financiamiento para potenciar la actividad de manera conjunta con municipios, comunas y entidades comerciales.

Esos trabajos permitieron concretar más de 60 convenios para el diseño de proyectos de centros comerciales a cielo abierto. En total, más de 120 centros comerciales a cielo abierto están radicados en 70 localidades de la provincia de Santa Fe.

En este marco, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia llevó adelante, durante el último trimestre del año pasado, el Censo Provincial de Centros Comerciales a Cielo Abierto y prevé una nueva etapa este año. Se trata de una iniciativa inédita a nivel nacional que recolectó información en siete departamentos de norte a sur de Santa Fe, y que permitió cuantificar y llevar un registro de los comercios que asumen esta modalidad.



UNA HERRAMIENTA QUE BUSCAR

FOMENTAR EL DESARROLLO

Al respecto, el secretario de la mencionada área del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Juan Marcos Aviano destacó: “El censo es un primer paso para conocernos, saber cuántos centros comerciales a cielo abierto hay en la provincia, cuáles están registrados y cuáles requieren un fortalecimiento institucional. Además, nos permite saber cuáles son los principales rubros comerciales que tiene cada uno, y generar lazos con municipios y comunas para trabajar con todas las instituciones del sector, ya que es junto a ellas que se concretó el censo”.

A partir del relevamiento de 35 paseos de las ciudades de Reconquista, Coronda, Rafaela, San Guillermo, Rosario, Venado Tuerto, Esperanza y Santa Fe, la provincia pudo contabilizar la cantidad de comercios radicados en paseos a cielo abierto, discriminando cada local por rubro, y obteniéndose datos cuantitativos sobre la cantidad de comercios de cada paseo y la preponderancia de determinados rubros. Esta herramienta además permitió relevar el equipamiento urbano que presentaba cada paseo comercial.

La segunda herramienta consistió en el diseño de una encuesta conformada con preguntas abiertas y cerradas que tuvo el objetivo de comprender desde la perspectiva de los comerciantes los potenciales desarrollos del espacio, las principales dificultades, las necesidades y demandas de cada comercio en su nivel individual y como integrante de un paseo.

En este sentido, puntualizó el funcionario: “Conocer las características del sector nos permite impulsar herramientas que vayan en sintonía con las mismas. La Ley N° 13.767 establece la conformación de este censo, pero nunca se realizó desde su sanción y el gobierno de Omar Perotti lo está haciendo. También se está avanzando en una segunda instancia que es la encuesta, con el objetivo de obtener datos cualitativos del diagnóstico hecho por el propio comerciante".

“Debemos destacar además la constante interacción con el sector para estas acción, lo que es un característica de nuestra gestión y que, en este caso, por ejemplo, posibilitó la firma de un convenio de colaboración con Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que fue rubricado por su secretario General, Ricardo Diab y que prevé acciones de fortalecimiento de este tipo de espacios comerciales”, concluyó Aviano.



LAS VOCES DE LAS INSTITUCIONES

Alejandro Pastore, presidente de la Federación Rosarina de Centros Comerciales Abiertos que funciona en el ámbito de la Asociación Empresaria de Rosario, se expresó al respecto: “Contar con un censo nos permite obtener una información válida para la toma de decisiones. Le sirve al Estado para determinar cómo invertir y profundizar la obra pública; y para al emprendedor que, a partir del panorama que un centro comercial presenta, puede saber cómo encarar la propuesta comercial, cuál es la oferta y el rubro en el cual se quiere desarrollar”.

En este sentido, el presidente de la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, Fernando Forgione, puntualizó: “El censo nos permite tener una trazabilidad de los comercios. En nuestra zona, en la que tenemos 23 centros comerciales, nos permite fortalecer el comercio local, fomentando el desarrollo de cada lugar”.

Por su parte, José Frana, miembro de la comisión de Comercio del Centro Comercial de Rafaela y de la Red Provincial de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la provincia de Santa Fe, indició: “Para nosotros es muy importante este censo que evalúa las situaciones y condiciones en las que se encuentran los distintos centros, que nos permitirá saber en dónde la actividad todavía no ha podido comenzar, como para poder acompañar y entregar las herramientas que se necesiten para la puesta en marcha.”

Finalmente, el referente del Centro Comercial Abierto de Firmat, Miguel Garrofe, expresó: "Hace años que trabajamos en este paseo comercial a cielo abierto, junto instituciones como la CAME, la Municipalidad, y la Provincia. Tenemos eventos todo el año, y contar con un censo que nos incluya a futuro es importante para nosotros".