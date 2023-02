Medrán resaltó la tarea del equipo en general

Fue sin dudas una noche muy esperada por Ezequiel Medrán desde que el año pasado llegó a la Crema para "apagar el incendio", luego de la salida de "Yagui" Forestello por los malos resultados. Después de haber cumplido en 2022 el objetivo de mantener a flote en la categoría al equipo, le llegó el tiempo de armar su propio plantel para este torneo y el comienzo fue inmejorable con el 3 a 0 frente a Tristán Suárez.

Ese fue uno de los párrafos dentro de la conferencia de prensa post-triunfo en el Nuevo Monumental. En reiteradas ocasiones, ante preguntas por determinados jugadores en particular que habían mostrado un nivel alto en el encuentro, el entrenador priorizó "lo colectivo", dándole el mérito a todo un trabajo realizado en estos meses previos que ha potenciado a esos futbolistas.

Esas respuestas fueron por ejemplo ante las referencias del buen partido de Portillo como lateral por derecha, dado que no es su posición habitual, y por ejemplo de los goles aportados por Fontanini y Bieler, indiscutidos referentes del plantel.

"A lo mejor soy reiterativo, pero hoy lo importante fue realmente el equipo, el trabajo de todos para tener una producción convincente. Todos han tenido su mérito para que se luzcan los compañeros", manifestó el DT.

Además, valoró el hecho de tener un plantel más completo que el que encontró a su llegada a mitad de 2022. "Ese es un aspecto fundamental, tener una competencia interna fuerte permite que en cada entrenamiento se produzca el deseo de los jugadores de mostrarse para querer ganarse un lugar entre los once que van a jugar. Inclusive, han quedado afuera de los 20 convocados jugadores que podrían tranquilamente estar. Lo importante es seguir trabajando y continuar de esta manera".

Medrán también se mostró feliz por haberle dado una gran alegría a los hinchas Cremosos. "Fue una noche muy linda porque el estadio estaba muy lindo, vino mucha gente y se fue contenta".



RESULTADOS DEL SABADO

La fecha de la primera Nacional continuó este sábado con estos resultados: Zona A (2ª jornada), Flandria 0 - Alvarado de Mar del Plata 0; San Telmo 2 (Ramiro Luna -2-) - Defensores de Belgrano 2 (Nicolás Benegas y Claudio Salto); Almagro 0 - Alte. Brown 1 (José Ezcurra); Temperley 2 (Luis López y Lucas Baldunciel) - Estudiantes de Río Cuarto 0; San Martín de Tucumán 2 (Brian Andrada y Emanuel Dening) - All Boys 1 (Gabriel Pusula); San Martín de San Juan 0 - Gimnasia de Mendoza 1 (Maximiliano Padilla).

Zona B (1ª jornada): Villa Dálmine 0 - Mitre de Santiago del Estero 0; Dep. Madryn 0 - Chacarita 0; Brown de Adrogué 1 (Patricio Vidal) - Racing de Córdoba 2 (Francisco Mattia y Pablo López).

Este domingo jugarán: Zona A, a las 17 Defensores Unidos vs. Patronato y Guillermo Brown vs. Güemes. A las 21 Agropecuario vs. Deportivo Morón.

Zona B: a las 18 Dep. Maipú vs. Chaco For Ever; a las 19.10 Quilmes vs. Riestra.