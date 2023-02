Millonarias pérdidas por incendios en Corrientes

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los ganaderos de la provincia de Corrientes estiman que las pérdidas provocadas por la sequía superarán los 28.000 millones de pesos este año, al tiempo que según un reporte elaborado por la Asociación de Sociedades Rurales (ASR), se proyectan pérdidas del 15% en la producción de carne.

El informe fue presentado en la reunión del Ministerio de Producción de la provincia, por las instituciones integrantes de la Coordinadora de Entidades Productivas en el marco de un escenario de alarma por los focos de incendio que diariamente se notifican en esa provincia.

Finalizado los incendios en el primer trimestre del 2022 que alcanzaron al 12% del territorio provincial, entre abril y noviembre se quemaron otras 52.300 hectáreas más.

Durante enero de este año se contabilizaron 641 focos de calor y en lo que va de febrero otros 234, así las hectáreas quemadas totalizaron 27.882, en su gran mayoría humedales, según información del Instituto del Clima y Agua Castelar.

En Corrientes, sólo el 17% de la superficie tiene cuerpos de agua, es decir un poco más de 1.000.000 de hectáreas, según los últimos monitoreos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En esa provincia el Presupuesto del año pasado que cerró el 31 de diciembre, ascendió a cerca de 233.181.305.360 pesos. Aun así, lo destinado para combatir los incendios no fue suficiente y hasta hubo críticas porque para los carnavales de hace un año, la provincia iba a destinar 140 millones de pesos, mientras que para los distintos Cuerpos de Bomberos solo fueron 68 millones.

En este escenario de sequía más la falta de inversión oficial para combatir el fuego, los ganaderos están preocupados por la fragilidad de la situación. "Considerando la superficie ganadera provincial, su stock de hacienda, la producción media de carne por hectárea, el precio promedio de la hacienda y proyectando pérdidas en el orden del 15% en la producción de carne, más un posible incremento del promedio de la mortandad general habitual en un 50%, podemos estimar una pérdida superior a los 28.000 millones de pesos", consigna el informe.

Y también se alerta que desde el 28 de noviembre último, cuando se realizó el anterior reporte, "hay zonas de la provincia donde no llovió nada".

"En general, el déficit hídrico se ha agravado radicalmente, multiplicando la escasez de aguadas naturales (lagunas, esteros y ríos), aguadas artificiales (tajamares y represas) y la pérdida de napas en toda la provincia", explicó el comunicado.

"En ese sentido, la falta de humedad no permite el crecimiento de los pastizales como es habitual, por lo que falta volumen y calidad, muy bien reflejado por los informes del INTA. O peor aún, en algunas zonas se está en niveles críticos, donde directamente no hay más pasto y el suelo está desnudo", se agregó.