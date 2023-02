La misión sigue revisando las metas del acuerdo con el FMI

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en la semana arribó al país permanecerá hasta mañana, con el fin de auditar las metas del cuarto trimestre de 2022 correspondientes al acuerdo que se firmó en marzo pasado.

Durante el fin de semana seguirán las reuniones entre los técnicos del FMI y funcionarios del Ministerio de Economía, según informaron fuentes oficiales a NA.

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, encabezan las reuniones con los representantes del organismo de crédito multilateral desde el inicio de la semana.

Si finalmente las metas son aprobadas por el directorio del FMI, la Argentina estará en condiciones de recibir un nuevo desembolso, en este caso de unos US$ 5.400 millones.

Uno de los puntos que forman parte de la revisión pasa por la meta de déficit fiscal, que el Gobierno logró sobrecumplir, ya que registró un rojo de 2,4% del PBI en 2022, por debajo del 2,5% previsto en el acuerdo.

A diciembre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $ 502.128,2 millones; en consecuencia, entre enero y diciembre se acumuló un déficit primario de $ 1.955.140,8 millones, informó recientemente el Palacio de Hacienda.

Para este año, esa meta es del 1,9%, lo cual obliga al Gobierno a continuar con los recortes en el gasto público.

Economía también anticipó que otras metas lograron cumplirse, como la reducción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, que llegó al 1% del PBI -desde el 3,7% en 2021- y se sumaron US$5.800 millones de dólares a las reservas netas del Banco Central durante el año pasado.

El acuerdo firmado en marzo de 2022 permite al país refinanciar un préstamo de alrededor de US$ 45.000 millones que fue concedido en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La anterior revisión del acuerdo se realizó en septiembre del año pasado y, tras ese paso, la directora gerente adjunta del FMI, Gita Gopinath, destacó que en la Argentina "las continuas acciones políticas decisivas están comenzando a dar sus frutos. En un contexto externo e interno más desafiante, la implementación decidida de políticas, incluido el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria, está conduciendo a una reducción de la inflación, así como a mejoras en la balanza comercial y la cobertura de reservas".



RÉCORD DE CRÉDITOS

Los desembolsos de organismos internacionales de crédito para la Argentina alcanzaron el récord de US$ 5.023 millones durante el año pasado, informó el Ministerio de Economía.

De acuerdo con los registros de la Secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales de esa cartera, el financiamiento internacional para el desarrollo alcanzó la cifra más alta de la serie histórica desde 1990, con un aumento de 27,5% con relación a 2021 y superando el anterior máximo de US$4.669 millones logrado en 2003.