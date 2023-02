Se conoció el primer póster de The Flash

Una de las producciones más esperadas del DCEU es The Flash, la cual estará protagonizada por Ezra Miller en el rol del icónico superhéroe de DC Cómics. Ahora se dio a conocer el primer póster oficial, compartido por Warner Bros., y se confirmó que el primer tráiler se verá este domingo durante la emisión del Super Bowl LVII.

Se trata del primer vistazo del traje completo de Flash, quien finalmente tendrá su película en solitario. La cinta se encuentra bajo la dirección del cineasta argentino Andrés Muschietti, conocido por obras como Mama y las películas It e It: Capítulo dos.

La historia introducirá a la audiencia en el famoso arco de las historietas conocido como “Flashpoint”, una de las apuestas más jugosas que adaptará el estudio cinematográfico. Se trata de una realidad alternativa después de que Barry Allen (Ezra Miller en la gran pantalla) utilice su supervelocidad para viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que su madre es asesinada para evitar su muerte.

Si bien Barry conseguirá salvar la vida de su madre, esta alteración del continuo espacio-tiempo tendrá consecuencias devastadoras y generará una nueva realidad en la que muchas cosas han cambiado. Se trata de un futuro alternativo, caótico y desgarrador. Es por eso que Barry deberá encontrar la forma de volver a un punto de partida, en el cual se preguntará si vale la pena acabar con el mundo para salvar a su ser más querido o dejar que el curso de los hechos continúe tal cual como pasó.

The Flash fue uno de los títulos que más tiempo llevó en hacerse, especialmente por las diferencias creativas durante su preproducción y posterior filmación, así como por la pandemia de COVID-19. Pero uno de los puntos fuertes del quiebre de la producción fue su mismo protagonista, Ezra Miller, quien también fue protagonista en la vida real de numerosos escándalos… hecho que hizo temblar a este proyecto y por el cual se había barajado la posibilidad de que no vea la luz en cines.

El largometraje pertenece a la narrativa del Universo extendido de DC (DCEU), el mismo que integran Aquaman, ¡Shazam! y otros personajes. Su presupuesto asciende a 200 millones de dólares y se proyecta a ser una de las películas más taquilleras del año.

The Flash llegará a los cines estadounidenses en el mes de junio. NA