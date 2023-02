Gran espectáculo de Los Tipitos en el innovador centro "La Estación"

Este viernes por la noche, en la antesala del fin de semana, se vivió un clima festivo en el nuevo Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”. En el marco del primer Festival de la Música, Los Tipitos llegaron a la ciudad y encendieron al público que los esperaba con ansias.

Una multitud se fue amontonando frente al escenario que cortaba la avenida Roque Sáenz Peña y se alzaba a lo alto, imponente. Algunos ya estaban allí, por la inauguración oficial de este nuevo espacio, y otros llegaban con reposeras, conservadoras y mantas para sentarse y disfrutar de una noche agradable.

Fue notoria la presencia de las familias que se acercaban al lugar. Los más chicos pudieron aprovechar la Plaza Sensorial, un espacio lúdico e inclusivo especialmente diseñado para que niñas y niños con diferentes discapacidades puedan disfrutarlo. Posee un circuito sensorio-motriz accesible a sillas de ruedas, con diferentes oportunidades sensoriales, visuales y auditivas. Iban y venían, saltaban y jugaban sin parar. En ningún momento la plaza estuvo vacía; los bancos de alrededor también fueron utilizados por el público.

Ya cerca de las 21:00, todos estaban expectantes por la presentación de la banda de rock. Cuando los anunciaron, se escucharon los aplausos y los gritos. No fue hasta que tocaron su primera canción que todos sacaron sus celulares y comenzaron a sacar fotos, filmar y cantar a viva voz. En ese gran comienzo también sonó "La ley de la ferocidad", canción de su décimo álbum de estudio llamado Push, grabado en 2013.

Más de una vez los artistas se mostraron contentos de estar en Rafaela. "Estamos encantados de estar acá. Viven en una ciudad hermosa", dijo uno. Otro bromeó con el calor intenso tan característico del Litoral y todos rieron. La complicidad con el público fue algo a destacar, teniendo momentos de diálogo y varios acercamientos.

Durante el show también estrenaron su nuevo álbum, "Días por venir", en donde se volvieron a encontrar con sus raíces compositivas, con el rock canción y la canción pop. Mencionaron, además, que su propósito era siempre buscar su mejor versión y nunca renunciar. Hace tiempo que se adaptan a lo nuevo en la industria discográfica y que apuestan a sus redes sociales. Con más de 36 mil seguidores en Instagram, difunden sus shows y presentaciones en diferentes puntos del país.

El momento más esperado de la noche fue el recorrido por sus antiguas canciones, esas que "saben todos" y que marcaron una época. Sonó bien fuerte "Brujería", "Silencio" y la más acompañada por el público, "Campanas en la noche". Ese fue su primer intento de cierre, pero el público no quería quedarse solo con eso. Por eso gritaron al unísono "una más y no jodemos más". En esa segunda ronda, Los Tipitos cantaron la canción "Ex" y cerraron alentando a la Selección Argentina con uno de los temas que más se escucharon durante el Mundial. También tiraron una camiseta del 10 al público y terminaron lo que fue un show con un gran repertorio y una demostración de lo que es un grupo musical afianzado luego de tantos años de compartir escenarios y buen rock.

Por supuesto, la noche siguió con Nati Simoncini, Liverpool y Ale Delbono y Los Equilibristas. Además, el Festival de la Música ayer citó a otra gran cantidad de personas que se acercaron a escuchar a Alejo Lobaiza, La Blusa, Focket, El Acople, y jóvenes artistas del programa Mi Primer Tema: Ana Sena, Keiko One y Luli Mandril. El cierre de dicho festival estuvo a cargo de Horacio Gaitán.

Sin dudas, fue un buen comienzo para La Estación, que posiciona a Rafaela como una ciudad turística a través de sus actividades culturales, educativas, deportivas, artísticas, y recreativas. Tal como dijo el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, en la inauguración oficial: "Cuando nos referimos a que el futuro se hace, es esto. Se hace con buena gente, buenas ideas y buenas voluntades. Recuerdo reuniones de mesas grandes, con planos, vecinos, estudiantes y referentes institucionales, convirtiendo y soñando en que este galpón se convertiría en esta joya que tenemos hoy aquí. Pienso en los jóvenes que pensaron con InnovAcción y que entendieron que las infancias merecen divertirse y ahí está el Parque Integrador. Así es como se hace el futuro”.