9 de Julio quiere aprovechar la última chance para el ascenso

Los regalos hay que aceptarlos y aprovecharlos. Es lo que pretende 9 de Julio este domingo, cuando enfrente a Camioneros Argentinos del Norte de Salta, en la segunda final por la última plaza para el Federal A 2023. En este partido que fue armado hace una semana por el Consejo Federal ya que originalmente iban a ser cuatro los ascensos, el cordobés Fernando Rekers será el árbitro desde las 17 en el estadio Arturo Miranda del Club Güemes de Santiago del Estero.

Desde lo técnico, podría denominarse una final de perdedores por un gran premio. El León no pudo con Atenas de Río Cuarto en San Francisco, y Camioneros cayó ante Sol de América de Formosa, en el mismo escenario donde se jugará hoy. El que terminó festejando perdiendo fue San Martín de Mendoza, que por la descalificación de Independiente de San Cayetano, en la semana ya obtuvo el quinto ascenso en este Regional Amateur.

El elenco juliense tuvo una semana con algunas complicaciones en el comienzo, aunque todo quedó de lado al confirmarse esta enorme posibilidad que no estaba en los planes. Sin dudas que la baja obligada del arquero Joaquín Gómez, expulsado por el sanjuanino Pablo Núñez luego del encuentro en el Juan Pablo Francia no es un dato menor, pero existe confianza en que Segundo Cejas estará a la altura de las circunstancias en un cotejo que puede hacerlo quedar, junto a sus compañeros, dentro de la historia rojiblanca.

El propio Werlen, más allá que en el análisis post partido con Atenas no hizo demasiado hincapié en errores de funcionamiento de su equipo y generalizó el contexto sobre lo difícil que es jugar este tipo de finales, conoce que habrá que dar un salto de nivel en este encuentro para aspirar al triunfo.

Para ello será importante que algunas individualidades puedan recuperar su mejor versión, como el mediocampista Leandro Larrea, que Wilson Ruiz Díaz aporte un poco más y que Gastón Monserrat vuelva a ser punzante junto a Maximiliano Ibáñez en los últimos metros de la cancha. En cambio, si el León repite la falta de precisión que se vio en San Francisco, será complicado llegar a un resultado favorable.

La delegación rafaelina partió este sábado por la tarde rumbo a Santiago del Estero con el once titular sin confirmar, aunque además del ingreso de Cejas por Gómez, podría darse otra variante en el sector central, con la entrada de Agustín Vera por Augusto Laena. En tal caso, se repetiría en esa zona el bloque que jugó los partidos ante Atlético Uruguay.

Más allá de eso, queda claro que "Satanás" no ve mucho más dentro de su plantel para este tipo de encuentros definitorios. Sin dudas, la baja por lesión de Martín Sterren en la serie con Carcarañá le restó un jugador que no hay otro con características parecidas en el equipo. Su velocidad y potencia para encarar fueron claves en algunos momentos del torneo.



ACOMPAÑAMIENTO

Sin bien será difícil, por la mayor distancia, repetir la gran convocatoria del domingo pasado en San Francisco, 9 de Julio tendrá un importante respaldo en tierras santiagueñas. En ese aspecto fue importante que la propia institución haya dispuesto regalarle las entradas a los hinchas para abaratar costos.



EL RIVAL TAMBIEN CON BAJAS

Recordemos que Camioneros tiene dos ausencias obligadas, la del arquero Nahuel Vargas y el volante ofensivo Agustín Marín, que fueron sancionados provisoriamente por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Una variante cantada será el regreso de Santiago Nogales bajo los tres palos, no solo porque Vargas está suspendido, sino también porque el DT Nelson Marín rota los arqueros partido a partido, un recurso que viene implementando desde el inicio del Regional Amateur. En cuanto al ausencia de Agustín Marín, una de las piezas clave del equipo, el entrenador de Camioneros Argentinos tiene varias opciones en el banco de suplentes para cubrir el carril izquierdo: Emanuel Vázquez, Lautaro Matorras o Emanuel Vargas.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Arturo Miranda.

Arbitro: Fernando Rekers (Córdoba. Asistetes: Edgardo Romero y Nicolás Sosa (Corrientes). Cuarto árbitro: Federico Pérez Saucedo (Corrientes).

Horario: 17.

TV: Somos Rafaela.



9 de Julio: Segundo Cejas; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera o Augusto Laena, Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Díaz; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Werlen.

Camioneros Argentinos del Norte: Santiago Nogales; Maximiliano Pérez Moya, Facundo Zapiola, Gabriel Mamani o Gustavo Barrionuevo y Axel Marín; Claudio Burgos, Wilson Marín, Lautaro García y Emanuel Vargas Juan Pereyra y Lucas Mendilar. DT: Nelson Marín.