Nuevas políticas de vacaciones que promueven las empresas

De la mano de las nuevas generaciones que se suman al mercado laboral y el auge del concepto de “salario emocional”, aquellos beneficios no económicos que ofrecen las empresas cobran mayor relevancia. Cientos de estudios realizados en distintas regiones del mundo confirman que el sueldo no es el principal motivo por el cual las personas eligen o dejan un empleo.

Si bien el factor económico es determinante, aspectos como el ambiente laboral, los valores y la flexibilidad juegan un papel esencial para los empleados. Asimismo, las políticas de vacaciones resultan vitales para motivar y conectar con los colaboradores y al mismo tiempo destacar en algunos mercados cada vez más marcados por la puja y retención de talento.

Agencia Eleven, es una de las empresas que aplica y promueve nuevas políticas de vacaciones con el objetivo de priorizar el bienestar de sus colaboradores. “La política de vacaciones que tenemos es simple y cada día estamos más convencidos de que es la correcta. En la agencia se brindan 30 días hábiles por año con un 100% de libertad para elegir los días. Todos tienen la misma cantidad de días de vacaciones, independientemente de la antigüedad o del seniority, los días no tomados no se acumulan de un año al otro, lo que incentiva su uso.” comenta Andrés Kloster CEO y Co-founder de la agencia especializada en SEO y organizadores del #SEOcamp.

La posibilidad de tomar vacaciones en cualquier momento del año, sin ser obligatoriamente en días corridos, sin duda otorga una ventaja competitiva ante los postulantes en las búsquedas de empleo y además expone el interés de la compañía de impulsar prácticas que fomenten un mejor balance entre la vida personal y laboral de sus talentos.

Por su parte, Roberto Fonseca, Director de Recursos Humanos en Noventiq, en favor de también incentivar estas acciones señaló que: “En Noventiq Argentina ofrecemos como parte de los beneficios una semana extra de vacaciones al año para cada uno de nuestros empleados, además de un día extra por su cumpleaños. Asimismo, al formar parte de la empresa, los trabajadores tienen acceso a un seguro médico, a clases de inglés, acceso a un seguro de vida y demás beneficios extra que consideramos indispensables para su desarrollo personal y profesional.”

Las personas, desean cada vez más sentirse alineadas con los valores que se fomentan dentro de la organización en la que conviven día a día, razón por la cual este es uno de los principales factores que alimentan la intención de permanecer en organizaciones que priorizan y consideran importantes su vida personal. Si bien, todavía queda mucho por mejorar, estas prácticas son un gran avance hacia los aspectos laborales que se deben fomentar y respetar, sabiendo que las personas ya no están dispuestas a quedarse en un lugar donde no se sienten realmente cómodos.