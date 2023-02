Los argentinos no lloran, los argentinos facturan!

En un primer vistazo nos es difícil descubrir por qué le duele tanto a Shakira la infidelidad de Gerard Piqué. Se trata de una mujer que podría tener al hombre que quisiera, bonita, talentosa, millonaria, exitosa, y más, mientras que su pareja era un jugador de fútbol de elite, que disputó más de 100 partidos con la selección de España -se coronó campeón del mundo en 2010- y compartió con nuestro Messi en el Barcelona, pero que jamás puede ser comparado con la fama mundial de la cantante, ahora su ex. Sin embargo, Shakira, no quiere cualquiera, ella quería uno en particular, lo quería a él y al ser traicionada, al separarse, se termina no solo la pareja, sino mucho más: no es la infidelidad únicamente, sino la ruptura de sueños, de proyectos en común... y de esa vida juntos le quedan a la cantante la deuda impositiva en la hacienda española y la suegra de vecina.

Algo similar ocurre en Argentina, entre la dirigencia política, que es quien elige la conducción económica y los planes a desarrollar, con el pueblo en general. Al tomar un camino de populismo, de inventar derechos y pagarlos con emisión monetaria, quitando recursos a otros ciudadanos, muchas veces a los que menos poseen, solo para cumplir caprichos de algunos. Quedan sueños comunes de Nación rotos o inalcanzados, jubilaciones que no alcanzan porque se usan los fondos de Anses para financiar al Tesoro, desaparece el crédito porque se destina en su mayoría al Estado y los ciudadanos carecen de créditos hipotecarios para adquirir su casa propia. Además, se destruye la cultura del trabajo y el mérito, enseñando y permitiendo que los alumnos pasen de año sin aprobar las materias correspondientes y cobrando planes-subsidios por años sin dar nada a cambio.

La disociación es entre el Estado y sus ciudadanos, que poseen, aún luego de 40 años de democracia ininterrumpida, prioridades diferentes, que se observan en los presupuestos inmensos que se sostienen solo con emisión monetaria y el financiamiento genuino es menor que los gastos. En este escenario, los funcionarios crean gastos que además de ser innecesarios, no traen consigo su correspondiente fuente de financiamiento, luego se cubre con deuda o emisión espúrea. Emisión que en el gobierno actual superó 5 veces la base monetaria con la que empezó, pseudo impuesto recaudado de toda la población y que afecta más a que menos tienen. Déficit fiscal que va destruyendo también las riquezas del país, comenzando por las reservas del BCRA,

A continuación algunos números, pero si se aburren pueden saltar el párrafo y seguir con Shakira y Piqué sin problemas. Las reservas del BCRA suman actualmente unos 41.500 millones de dólares, de los cuales 13.000 millones son encajes bancarios, es decir no son de la entidad sino que son de los ahorristas, 23.000 millones de dólares son diferentes préstamos, entre los que encontramos al SWAP Chino como el más importante -véase que no son propios, son de los acreedores- y por último el oro del BCRA que suma unos 4.000 millones. Luego, como la tenencia de oro no se va a vender, los encajes no son propios y los préstamos hay que devolverlos, las reservas líquidas son solo 1.500 millones aproximadamente. Pero a ese saldo también podemos cuestionarlo debido a que la autoridad monetaria, que es la que realiza las compensaciones de comercio exterior, contabilizando como reservas las diferencias entre exportaciones e importaciones, hizo una trampita: le pidió adelanto a los exportadores, es decir que le anticipen fondos correspondientes a exportaciones futuras y recibió unos 2.000 millones de adelanto de exportaciones por parte de estos, los cuales deberá devolver en el futuro, es decir, cuando dichas exportaciones se materialicen, no ingresarán nuevas divisas. Pero como si esto no fuera suficiente, el mismo BCRA, realizó la operación contraria con los importadores, a los que les postergó pagos por casi 13.000 millones... de dólares. De aquí que, si le restamos a las escasas reservas disponibles, lo adelantado por los exportadores y lo adeudado a los importadores, las reservas de nuestro Banco Central serían negativas, estaría en bancarrota y las variables monetarias del país deberían estar aún peor que como las vemos hoy.

Parafraseando a la multipremiada y despechada artista latina, podemos decir, los argentinos no lloran, los argentinos no facturan, porque se vuelven expertos en evasión impositiva que es una manera de quitarle recursos al Estado y sus prioridades cambiadas. Sobrevivencia.

Pero también podemos decir que el pueblo facturará a través de las urnas.

Las disculpas a las personas que gobiernan, no hacemos relatos, informamos sobre economía, perdón si los salPiqué.

