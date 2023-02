Con una fiesta, se inauguró el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”

Con la intención de celebrar la finalización de una obra, y a la vez, el inicio de un nuevo camino, la comunidad se congregó ayer para asistir a la inauguración del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” y de la Plaza Sensorial Integradora de Rafaela, que se ubican en terrenos de la antigua estación ferroviaria, sobre avenida Roque Sáenz Peña al 502. Se trata de un nuevo ámbito abierto y diverso para la ciudad y la región, para la Rafaela metropolitana que se está construyendo y que quiere generar turismo a través de sus actividades culturales, educativas, deportivas, artísticas, y recreativas.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti presidió el acto al que asistieron también el intendente Municipal, Luis Castellano; el diputado Nacional, Roberto Mirabella; el ministro de Cultura provincial, Jorge Llonch; el secretario de Turismo provincial, Alejandro Grandinetti; el secretario de Cultura del Municipio, Claudio Stepffer; la secretaria de Gestión Territorial de Educación, Rosario Cristiani; el senador provincial Alcides Calvo; el jefe de Gabinete Municipal, Marcelo Lombardo, los concejales Martín Racca, Juan Senn, Alejandra Sagardoy y Valeria Soltermam, entre otros representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, vecinos y vecinas.

Perotti afirmó que “este es un lugar histórico porque la ciudad con su ferrocarril arrancó de aquí y no merecía -con lo que significó para los inicios de la ciudad- tener lo que vivimos hasta hace pocos años. Es decir, abandono y todas las descripciones que se han dado”. “Esto fue el rescate de una historia y las expresiones de los vecinos eligiendo obras. Por eso es un gusto trabajar junto con Luis Castellano y todo su equipo, gestionar recursos para que la ciudad pueda recuperar este espacio público”, sumó.

“Sin dudas que obras en la ciudad, hay en cada rincón; pero algunas, tienen otras connotaciones. Estas son las que recuperan espacios públicos que son un poco más de todos. Algunas obras resuelven temas de un barrio o de algún sector, pero las de los espacios públicos nos pertenecen más a todos”, subrayó el Gobernador.

Perotti expresó que “cada cosa que llega a la provincia, los santafesinos las potenciamos y las multiplicamos, y eso lo viví desde mi crecimiento con esta comunidad, aquí siempre se potencian las cosas, se las multiplica, se las estira para poder buscar lo mejor y lo máximo. Para toda esa gente que transpira cultura de trabajo, talento y vocación de crecer, bien merece el acompañamiento de la Provincia, porque es una iniciativa tan bien gestada, diseñada y planificada por toda su comunidad. Es llevada luego a esta hermosa expresión que pone en valor y cambia lo que seguramente ya tendremos que ver en fotos: ese viejo galpón abandonado. Felicitaciones a Luis Castellano y a todo su equipo que trabajó en esta iniciativa”.

Por su parte, el intendente Luis Castellano, manifestó: “Esto es darle punto de partida a un comienzo maravilloso que tendrá este lugar. Se trataba de un espacio oscuro, olvidado e inseguro en el corazón fundacional de nuestra ciudad, justo aquí en este ferrocarril”.

El mandatario municipal remarcó que “recuperar este lugar, donde tuvimos hechos delictivos, siendo como son los terrenos de los ferrocarriles, tiene un valor muy grande. Ese valor es también puesto en una planificación que tiene que ver con la reconfiguración de toda nuestra área central: con los canteros de bulevar Santa Fe, sus veredas, la iluminación de avenida Mitre, el trabajo en puesta de valor de los ex Almacenes Ripamonti, y hoy con este lugar”.

“Aquí, en este espacio, no solo hicimos lo que creíamos que se tenía que hacer, sino que quisimos poner en consideración a los vecinos de manera participativa. En ese año, en el Presupuesto Ciudadano, donde votaron más de 8.000 personas, esta obra quedó segunda. La primera fue la remodelación del Parque Balneario, la tercera la ciclovía en Aristóbulo del Valle y sus canteros, y la última la puesta en valor de los canteros de Ernesto Salva”, recordó Castellano.

“Nos quedaba esta obra que era una deuda con la comunidad. Eso hoy termina de saldarse. Es el respeto al voto de los vecinos y vecinas de la ciudad y a un proyecto sumamente inclusivo. Le agradezco al Gobernador y a su equipo por la ayuda, porque como municipio, solos no hubiésemos podido, y también la colaboración del Gobierno nacional. Las gestiones son difíciles y las puestas en construcción también. Pero juntos logramos hacerlo” concluyó Castellano

En tanto, el secretario de Cultura local, Claudio Stepffer, expresó: “Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta felicidad. Estamos en un día histórico por todo el proceso que desembocó en esta concreción. Nos encontramos además en un lugar histórico como es el ferrocarril, donde tomamos este pedazo de historia de Rafaela y lo hemos transformado en este Centro Recreativo y Parque Sensorial para proyectarlo hacia adelante”.

“Cuando nos referimos a que el futuro se hace, es esto. Se hace con buena gente, buenas ideas y buenas voluntades. Recuerdo reuniones de mesas grandes, con planos, vecinos, estudiantes y referentes institucionales, convirtiendo y soñando en que este galpón se convertiría en esta joya que tenemos hoy aquí. Pienso en los jóvenes que pensaron con InnovAcción y que entendieron que las infancias merecen divertirse y ahí está el Parque Integrador. Así es como se hace el futuro”, consideró el funcionario municipal.



A su turno, el secretario de Turismo de la Provincia, Alejandro Grandinetti, destacó: “Es importante mencionar la forma en la que se toman las decisiones con la visión de nuestro gobernador Omar Perotti. Cuando hablábamos de turismo por allá en 2019, él decía que nosotros tenemos que vincular al turismo con el arraigo y la identidad, y que eso era además una polea de transmisión social y económica para Santa Fe”.

“Algunos nos miraron con cierta incredulidad porque nadie creía que podíamos llegar a ser turísticos, porque no tenemos sierras o mar. Pero el hombre de la llanura tiene una particularidad: mira un poco más lejos, con visión estratégica y con convicción que se expresa en cada identidad de los santafesinos”, continuó el funcionario provincial. “Allí entendimos que tenemos un gran potencial para desarrollar a la provincia de Santa Fe. Esta primera obra de casi 150 millones de pesos expresa dar las herramientas a Rafaela para que el turismo de reuniones, los espacios de arte y cultura, tengan su lugar y su recinto”, valoró Grandinetti.



Vanina Santori, directora de la escuela de Enseñanza Orientada Nº 613 “Alicia Cattáneo”, cuyos estudiantes idearon la Plaza Sensorial, comentó: “Gracias por habernos invitado a ver realizado nuestro sueño, el sueño que tuvieron los chicos en 2018”.

“Lo que hicimos nosotros con la Escuela, fue abrir el escenario para que estas cosas surjan. Algo de lo que tiene esta Plaza Sensorial es la nobleza, la de pensar que todos podemos compartir un mismo espacio”.

La educadora aprovechó el momento para contar que “los alumnos de quinto año de la primera promoción, coordinado por la profesora Carolina Wilson, a lo largo de todo un año y con la idea de construir ciudadanía, empezaron a relevar los lugares recreativos de Rafaela”.

Fue allí que “hicieron un recorrido por toda la ciudad y un relevamiento de todas las plazas. En ese estudio, se dieron cuenta que no había ninguna que brinde una opción que trascienda las limitaciones, y también las destrezas, donde y para que podamos encontrarnos todos y estemos incluidos”.

Tras el corte de cintas, a partir de las 21:00, en el escenario móvil ubicado sobre la avenida Roque Sáenz Peña, tuvo lugar el 1º Festival de la Música que contó con la presentación de Los Tipitos, Liverpool, Nati Simoncini y Ale Delbono y Los Equilibristas.