Atlético tuvo un debut soñado y goleó a Tristán Suárez por 3 a 0

Atlético de Rafaela venció 3 a 0 a Tristán Suárez en el inicio de la Primera Nacional y tuvo un debut inolvidable por la zona B. Mostrando un sólido nivel ante su gente, el equipo que conduce Ezequiel Medrán se quedó con una merecida victoria ante el Lechero.

Fabricio Fontanini, al minuto de partido abrió el marcador. Lo amplió Claudio Bieler tras una contra letal y gran pase de Alex Luna al minuto del complemento y el propio ‘Taca’ lo liquidó a los 41, desde el punto penal.

Con un trabajo colectivo correcto, un ‘Muro’ Fontanini en un alto nivel, Portillo cumpliendo con un gran despliegue en una posición que no es la suya (o no lo era), un Soloa superlativo en el medio campo y un Bieler mostrando una vigencia estupenda la “Crema” comenzó con el pie derecho la temporada.

Lo positivo, más allá de la importancia de la victoria, fue que si bien Atlético jugó poco con la pelota, cuando la tuvo, hizo daño.



Más allá de la euforia que se vivía en las tribunas, que contaron con un gran marco y un estupendo recibimiento, el inicio del encuentro fue frenético. Al minuto de juego nomás Atlético abrió el marcador por intermedio de Fontanini. Pelota detenida ejecutada por Nicolás Delgadillo, que finalmente fue desde el arranque por el lesionado Marco Borgnino, y el ‘Muro’ a pura potencia le ganó a su marca y de cabeza dejó sin chances al arquero Giovini, que minutos después se iría reemplazado por una lesión.



El gol tempranero le permitió al conjunto albiceleste ganar en tranquilidad, no así en las acciones del juego. Con el correr de los minutos el ‘Lechero’ tomó el dominio de las acciones, ganó en el medio campo y si bien no inquietó a Marcos Peano, le robó el balón al elenco rafaelino y se mostró en partido.



En el arranque del complemento la ‘Crema’ le metió otro cachetazo. Al minuto, una contra de manual. Luna corrió unos treinta metros con la pelota para asistir a Bieler, que no perdonó y estampó el 2 a 0.



Corría el minuto 40 del segundo tiempo y el pibe Agustín Bravo metió una tremenda ‘bola’ para la corrida del ‘picante’ Nicolás Laméndola, que minutos antes había desperdiciado una contra muy clara. El exAtlético Tucumán fue derribado por el arquero Bacher y penal para Atlético. El capitán se hizo cargo de la ejecución y partido liquidado: 3 a 0.



Luego de cuatro meses, y con un plantel renovado, Atlético volvió a la competencia oficial. Ante su gente, que lo acompañó de manera estupenda y con un recibimiento inolvidable, tuvo una buena y convincente victoria ante el Tristán Suárez de los ‘galácticos’.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Gabriel Risso Patrón; 7-Ignacio Lago, 5-Facundo Soloa, 10-Alex Luna y 8-Nicolás Delgadillo; 11-Gonzalo Ríos y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 14-Matías Olguín, 15-Matías Fissore, 17-Cristian Llama, 19-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



TRISTÁN SUÁREZ: 1-Sebastián Giovini; 4-Cristian Chimino, 2-Gabriel Fernández (c), 6-Paolo Impini y 3-Nicolás Pantaleone; 8-Patricio Núñez, 7-Tomás Pérez Serra, 5-Rodrigo Vélez y 10-Brian Miranda; 11-Nicolás Messiniti y 9-Fernando Coniglio. Suplentes: 13-Leandro Martínez Montegnoli, 14-Nicolás Alvarez, 15-Maximiliano Oliva, 16-Mateo Montenegro, 17-Cristian Núñez. DT: Fabián Nardozza.



Gol en el primer tiempo: 1m Fabricio Fontanini (AR).

Goles en el segundo tiempo: 1m y 41m, de penal, Claudio Bieler (AR)



Cambios: PT 19m 12-Ezequiel Bacher x Giovini (TS). ST 10m 18-Pablo Ruíz x Pérez Serra y 19-Enzo Arreguín x Núñez (TS), 20m 18-Nicolás Laméndola x Delgadillo (AR), 21m 20-Gonzalo Bergessio x Miranda (TS), 24m 13-Agustín Bravo x Lago y 16-Thobías Arévalo x Luna (AR), 32m 20-Agustín Alfano x Ríos (AR).



Amarillas: Fontanini, Risso Patrón (AR), Pérez Serra, Paolo Impini, Bergessio, Arreguín (TS).



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Asistentes: Cristian Martínez Cuenca y Nicolás Rosaminer.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.