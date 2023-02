En Rafaela, Clara García renovó sus críticas a Perotti por la inseguridad

"Es muy mala". Así calificó la diputada provincial, Clara García, la gestión de seguridad del gobernador Omar Perotti. La legisladora socialista volvió a Rafaela para dialogar con dirigentes partidarios, evaluar la situación de la ciudad y la región pero también continuar con el armado político del "frente de frentes" con sus socios locales. "Estoy agradecida a los referentes de nuestro partido socialista, y también a otras fuerzas con las cuales también estamos dialogando. Nuestra manera de entender y de hacer política es siempre estar en el territorio, escuchar de primera mano y a eso se debe esta nueva visita a esta ciudad", dijo en la conferencia de prensa que ofreció en la vereda del Centro Socialista que funciona en la tercera cuadra de calle Belgrano.

El anfitrión fueron Santiago Gaspoz y Analía Marzioni, en tanto que se acercaron a la reunión el diputado provincial, Pablo Pinotti, el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort y los concejales radicales, Germán Bottero y Leonardo Viotti.

-¿Cómo califica la gestión de Perotti en materia de seguridad?

-Es muy mala…La ciudad de Rosario tiene el doble de homicidios que tuvo en el 2019, desmanteló la Policía que tiene que tener un control en la región, no apoya a la justicia penal, que es la que tiene que lograr que no haya impunidad, y desarmó todos los planes sociales, el plan Abre, el Vuelvo a estudiar, el Nueva Oportunidad, de manera que todos los chicos están en lugares más vulnerables, porque la pobreza los ubica en una situación de vulnerabilidad, están más expuestos a que estas bandas organizadas de crimen complejo, con una gran cantidad de fondos, con una economía delictiva muy fuerte, los coopte. Hoy muchos barrios están realmente permeados por este delito.

-¿Qué espera con el cambio de ministro de Seguridad dispuesto por el Gobernador esta semana?

-Estamos en una crisis grave y lo peor es que no hay un plan para llevar adelante. Perotti ha cambiado el rumbo, ha dado volantazos cuatro veces en tres años, primero con un ministro absolutamente verborrágico, irrespetuoso, y que terminó imputado en corrupción por compra de armas y espionaje ilegal (Marcelo Sain), segundo, con otro político más cuidadoso en sus formas, más moderado, pero igual de ineficiente (Jorge Lagna), después volanteó con un policía retirado que nada pudo hacer, realmente su paso ha sido trágico en una ciudad como Rosario, duplicando la cantidad de homicidios del 2019 (Rubén Rimoldi). Ahora realizó un cuarto nombramiento, y yo diría que aún con los mejores deseos que uno tiene hacia el actual ministro (Claudio) Brilloni, la responsabilidad no es de un ministro sino de quien lo nombra, y de quien fija o no fija políticas y estrategias para la seguridad, que es el gobernador Perotti.

-Usted pidió que el Gobierno provincial abra el diálogo con los partidos de la oposición y con expertos para tratar la problema de la inseguridad. ¿Han sido invitada?

-Nosotros le pedimos al Gobernador que convoque ya a una mesa de expertos, como fue en la pandemia, ¿se acuerdan? Ante una situación de crisis, un comité de expertos de todos los partidos. Creemos que hay que darle volumen a un tema en el que Perotti ha demostrado no saber o no poder. Pero todavía no recibimos ninguna convocatoria.



FRENTE DE FRENTES

Clara García se mostró entusiasmada con los avances registrados en la conformación de un frente de frente en el que el socialismo aceptó convivir con el PRO por primera vez, pues con otros partidos ya compartió el Frente Progresista, como la UCR o el PDP.

"Estamos dialogando, me parece que en forma fructífera. Parece mentira como en nuestro país, es noticia el hecho de que haya dirigentes políticos que no son del mismo partido sentados a una mesa trabajando, cuando debería ser la mejor manera de afrontar y de solucionar los problemas más complejos", sostuvo.

"Santa Fe está en su fin de ciclo, en un gobierno que miramos de una manera muy pero muy crítica, y las fuerzas políticas que obviamente no formamos parte de ese espacio tenemos la responsabilidad, aún respetando nuestras identidades, de juntar fuerzas, juntar los mejores liderazgos políticos y los mejores equipos de gestión, porque se ha visto que ser gobierno no es solo tener una frase de campaña o en todo caso ganar una elección en un rejunte, sino tener, vuelvo a decir, el liderazgo político y la capacidad de gestión, así que en ese camino estamos dialogando", explicó García sobre el tiempo de construcción del nuevo frente, ampliado.

-¿Hay consenso dentro de este socialismo para participar en este frente de frente?

-Mayoritariamente sí, tenemos un diálogo muy bueno. Ustedes saben que el socialismo ha sufrido después de ausencias tan trágicas como la de Hermes Binner primero, la de Miguel Lifschitz después, un cimbronazo político. Ellos eran armadores hacia adentro y hacia afuera y nos ha tocado tomar esa antorcha, dialogar y encontrar los mejores puntos de acuerdo. Creo que en ese sentido, con mucha responsabilidad, con mucha generosidad lo hemos logrado, lo hemos logrado en decisiones de congresos partidarios, lo hemos logrado en la candidatura que me tocó encabezar a senadora nacional el otro año, y vamos a estar lográndolo ahora también con mucha fuerza…

-En este frente de frentes todos parecen querer ser candidatos a gobernador. ¿Usted se va a postular?

-Lo que puedo decirles que el socialismo va a ser protagonista y va a ser motor en este 2023. Miren, las Paso nos dan una posibilidad muy importante, y es que distintos partidos, con distintas identidades, estemos expuestos a la voluntad de la gente. En eso, el socialismo no va a bajar ninguna bandera y vamos a tener candidatos y candidatas propias en todas las categorías y en toda la provincia. Este 2023 nos encuentra absolutamente fuertes, unidos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de ser gobierno cuando ya estamos ante el fin de ciclo de Perotti.