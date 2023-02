El cine es una de las propuestas más atractivas de esta temporada

Aunque el cine suele ser opacado por las opciones al aire libre, este verano se observó una gran concurrencia en las salas y también en las propuestas, que incluyen hasta ciclos con proyecciones en lugares abiertos. La provincia no se queda atrás y tiene en su haber una variedad de novedades aptas para todo público.



CICLO DE CINE EN CIUDAD

CULTURAL LAVARDÉN (ROSARIO)

La actividad, organizada junto a Videoteca, propone una selección de películas con foco en el mes de la mujer, un recorrido audiovisual que destaca historias diversas donde las mujeres ocupan roles protagónicos.

El ciclo comenzará el miércoles 15 de febrero con la película Cléo de 5 a 7, el primer largo de Agnès Varda, creadora inagotable, desde la fotografía al documental. Estrenado en los años ‘60, la directora belga permite compartir los avatares de una cantante en espera de un informe médico, interpretada por Corinne Marchand.

El miércoles 22 de febrero, se proyectará Vigilando a Jean Seberg, una película más contemporánea, donde Kristen Stewart interpreta a la estrella de cine francesa Jean Seberg, comprometida con causas sociales y antirracistas. Esto la convirtió en blanco de los despiadados intentos del FBI de interrumpir, desacreditar y exponer el movimiento del Black Power.

La primera película de marzo será Una mujer es una mujer. Anna Karina, dirigida por Jean Luc Godard, interpreta su primer papel importante en la pantalla grande, en el rol de una bailarina que busca alternativas para quedar embarazada.

En marzo, con una mirada puesta en el eje Memoria, Verdad y Justicia, se proyectarán tres películas de destacadas directoras. El 8 llega el documental Los Rubios, de Albertina Carri. El miércoles 15 se presenta Un muro de silencio, la ópera prima de Lita Stantic, reconocida productora cinematográfica. Cierra el ciclo el 22 con la proyección de La idea de un lago el 22 de marzo, la película de Milagros Mumenthaler, protagonizada por Rosario Bléfari, que aborda la memoria desde una mirada íntima.

El ciclo de cine tendrá lugar los miércoles de febrero y marzo, siempre a las 21:00 en la terraza de Ciudad Cultural Lavardén, en la esquina de Mendoza y Sarmiento, Rosario. Las entradas se retiran gratis desde una hora antes, y se entregan hasta 2 por persona.



CINE BAJO LAS ESTRELLAS (SANTA FE)

La Municipalidad y el Cine Club Santa Fe continúan con las proyecciones al aire libre, en el patio del Mercado Progreso (Balcarce 1635).

Cada miércoles, vecinas y vecinos llegan con sus sillones y reposeras para disfrutar de las distintas propuestas. “Otra ronda”, de Thomas Vinterberg, fue el último film proyectado con un gran marco de público. El ciclo continuará todos los miércoles de febrero y marzo, desde las 20, siempre con entrada gratis. Cada una de las propuestas incluye una película de distinto género, con el objetivo de acercar el cine a las familias, promoviendo un espacio de encuentro al aire libre y una nueva opción para seguir disfrutando el Verano Capital.

El subdirector municipal de Programación de Espacios Culturales, Agustín De Azcuénaga, contó que “al Mercado Progreso lo trabajamos como un espacio multidisciplinario, a la hora de programar distintos géneros artísticos”. Y luego agregó: “Por aquí pasan artistas de todos los géneros: hay música en vivo, encuentros de poesía y eventos de danzas, pero también otros que se transforman en eventos más híbridos que la gente puede venir a disfrutar”.

“Estamos en un lugar geográfico de la ciudad donde hay mucha gente que de paso entra, ve qué pasa, vuelve a salir, va a la plaza o busca un bar cercano. Tener un lugar así en esta zona nos impulsa a organizar todo tipo de actividades”.

Por su parte, el presidente de Cine Club Santa Fe, Guillermo Arch, recordó que “el objetivo de este ciclo es difundir el buen cine, aquel que no llega a través de los circuitos de plataformas o no tiene tanta publicidad como lo que se ve usualmente”, dijo.

En esta línea, mencionó que “se intenta generar una programación que combina tanto calidad como divertimento público y también alguna temática social importante. Con la Municipalidad trabajamos apostando siempre a más y creando nuevos proyectos. Hasta ahora fue una colaboración mutua que ha tenido resultados importantes y se ve en la respuesta de la gente”, manifestó.

Respecto del buen marco de público que se observa cada miércoles en el Mercado, Arch valoró “el hecho de proyectar películas al aire libre, que es como recuperar el autocine o las funciones en los parques, que sucedían hace muchos años e implican otra posición del espectador, independientemente de la propuesta estética”.

El ciclo continuará los miércoles de febrero: El 15 con “El palacio ideal”, de Nis Tavernier. El 22 con “Historias lamentables”, de Javier Fesser.

Vale recordar que la entrada es libre y gratuita y en cada encuentro se ofrece un servicio de buffet. Quienes lo deseen pueden llevar sillones para disfrutar cómodamente de la función.



FIESTA DEL CINE (RAFAELA)

Como ya se adelantó en este medio, el Cine Belgrano continúa celebrando su mes aniversario con una nueva semana de programación y promociones especiales. En esta oportunidad se suma a La Fiesta del Cine 2023, una iniciativa del INCAA y un grupo de exhibidores que se estará llevando a cabo en diferentes salas del país, los días 12, 13 y 14 de febrero, con el fin de promover la concurrencia del público y recuperar audiencias.

Durante tres días, todas las funciones comerciales tendrán una entrada promocional de sólo $450. Las películas que proyectará el Belgrano para esta ocasión serán El Gato con Botas 2 a las 18:00 y Los Fabelman a las 21:30.

Además, en el Espacio INCAA, el film nacional que se proyectará esta semana es “El lado salvaje”, dirigido por Juan Dickinson, y protagonizado por Vanesa González, Osmar Nuñez, Lautaro Delgado y Eva Bianco.

Clara regresa a la centenaria estancia patagónica con Martina, su pequeña hija, luego de veinte años de ausencia. Allí la espera su papá, Daniel, con el que Clara está distanciada por un viejo e inútil rencor. La estancia ha envejecido como su padre y a los problemas habituales se suma una jauría de perros salvajes que diezman a los rebaños y los acechan. Clara deberá llegar hasta su lado salvaje para salvar a su padre, resolver sus contradicciones y recuperar a su familia.

Se podrá ver hasta el martes a las 20:00. La entrada general es de $200 y descuento a jubilados y estudiantes $100. Es apta para mayores de 16 años.