9 de Julio viaja a Santiago del Estero

9 de Julio realizó este viernes la última práctica en nuestra ciudad para el decisivo encuentro del domingo en el estadio de Güemes de Santiago del Estero, a partir de las 17, donde se definirá un nuevo ascenso al Federal A ante Camioneros Argentinos del Norte. Esta será la segunda oportunidad consecutiva para el León y de igual forma para el elenco salteño, luego que ambos perdieran ante Atenas de Río Cuarto y Sol de América de Formosa, respectivamente, el fin de semana pasado.

El entrenador Marcelo Werlen no confirmó el equipo, ya que lo resolverá unas horas antes del encuentro. No obstante, realizará un cambio obligado por la suspensión del guardavalla Joaquín Gómez, que le dará la oportunidad de debutar como titular a Segundo Cejas.

El plantel tuvo en la víspera un entrenamiento distendido, luego que "Satanás" realizara los ensayos más intensos previos para este encuentro definitorio durante miércoles y jueves. A priori, además de la variante de Cejas por Gómez, podría ingresar nuevamente Agustín Vera como titular en la mitad de la cancha, en reemplazo de Augusto Laena, en lo que sería la otra variante dispuesta por el DT.

De esta forma, el León alistaría a Segundo Cejas; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera, Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Díaz; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez.

El viaje de la delegación está previsto para hoy en horas de la tarde. Los demás futbolistas integrantes de la delegación serán: Luciano Trejo, Santiago Burkhard, Andrés Velazco, Brian Peralta, Augusto Laena, Agustín Sequeira y Augusto Baldesarre.



EL RIVAL

Recordemos que Camioneros tiene dos ausencias obligadas, la del arquero Nahuel Vargas y el volante ofensivo Agustín Marín, que fueron sancionados provisoriamente por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Una variante cantada será el regreso de Santiago Nogales bajo los tres palos, no solo porque Vargas está suspendido, sino también porque el DT Nelson Marín rota los arqueros partido a partido, un recurso que viene implementando desde el inicio del Regional Amateur. En cuanto al ausencia de Agustín Marín, una de las piezas clave del equipo, el entrenador de Camioneros Argentinos tiene varias opciones en el banco de suplentes para cubrir el carril izquierdo: Emanuel Vázquez, Lautaro Matorras o Emanuel Vargas.