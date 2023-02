Boca visita a Talleres en el Kempes

Boca se medirá hoy con Talleres de Córdoba por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional, con el objetivo de mantener el invicto en el certamen tras cosechar una victoria y un empate en las dos primeras jornadas. El "Xeneize" viajará a suelo cordobés para disputar el encuentro a las 21:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde habrá 11 mil hinchas del conjunto de La Ribera, con Darío Herrera como árbitro junto a Yael Falcón Pérez en el VAR y la televisación de TNT Sports.

Boca se enfrentará con la "T" después de empatar sin goles como local con Central Córdoba de Santiago del Estero y tras vencer con lo justo a Atlético Tucumán en el debut en la competencia. Por el lado de Talleres, en el estreno perdió 1 a 0 con Independiente pero luego se repuso al vencer al "Decano".

Probables formaciones:

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julio Buffarini, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Juan Portillo; Ramón Sosa, Alan Franco, Rodrigo Villagra, Francisco Pizzini; Diego Valoyes o Valentín Depietri y Michael Santos o Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández; Alan Varela, Juan Ramírez; Oscar Romero, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.



LOS DEMÁS PARTIDOS DEL SÁBADO

A las 17 San Lorenzo vs. Godoy Cruz, Nazareno Arasa (ESPN Premium) y Defensa y Justicia vs. Newell's Old Boys, Hernán Mastrángelo (TNT Sports); a las 19.15 Platense vs. Atlético Tucumán, Pablo Dóvalo (TNT Sports); a las 21.30 Vélez vs. Independiente, Sebastián Zunino (ESPN Premium).