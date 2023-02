Alberto Fernández pidió "más unidad que nunca"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que está "cada vez más atento al murmullo de la gente y menos al griterío de la política", a la vez que pidió "a los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca".

Al encabezar un acto en el partido bonaerense de Berazategui, el jefe de Estado remarcó que "en el murmullo de la gente, del industrial, del que trabaja, del que juega un deporte, del que estudia, del que enseña, está la verdad de lo que está pasando en la Argentina".

Asimismo, en varios pasajes de su discurso el Presidente criticó a los medios de comunicación: "Las tapas de algunos diarios que padezco hoy las padecía (Raúl) Alfonsín también".

"Hay mecanismos de control social en los que aprendemos las normas de cultura y eso se aprende en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en los clubes y a veces también es tarea de los medios de comunicación, aunque muchos no lo hacen", señaló Alberto Fernández al destacar el rol de los clubes de barrio.

En el cierre de la actividad en el sur del Conurbano y mientras se define la convocatoria a la Mesa Política del Frente de Todos, el Presidente manifestó: "A los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca".

"Tenemos que estar unidos porque hay un común denominador que nos une: que los enemigos de la patria no tomen el poder", insistió ante el auditorio colmado de intendentes.

A su parte, destacó también la recuperación económica y reiteró que la Argentina es el segundo país en el mundo con un crecimiento económico superior al 16%. "No nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque todos somos susceptibles de equivocarnos, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente y fueron de buena fe", planteó.

En la misma línea, culminó: "Cuando miramos qué nos pasó en los dos últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta de que no estuvimos equivocados. La Argentina en los dos últimos años, su economía, creció más del 16%. Eso nos convierte en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años, sólo China nos supera en crecimiento".