Felipe Michlig vuelve a pedir una rotonda en la intersección de RN 34 y RP 39

ARRUFÓ. - Desde la oficina de prensa del senador Felipe Michlig se hizo saber que a través a través de un proyecto de comunicación insistió ante el Poder Ejecutivo Provincial que a través del organismo correspondiente, proceda a gestionar ante el Estado Nacional “la construcción de una rotonda destinada a controlar y encauzar la circulación vehicular existente en la intersección de las Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 39 S, en la localidad de Arrufó, departamento San Cristóbal, con el objetivo de reducir el nivel de siniestralidad que presenta dicho cruce de rutas”.

“Es imperioso que el Estado Nacional (que tiene la jurisdicción) realice una rotonda en la intersección de RN° 34 y RP N° 39, en la localidad de Arrufó, de lo contrario las estadísticas luctuosas se seguirán incrementando. Hace años que vengo reclamando por distintas vías posibles y sin embargo el gobierno nos responde con indiferencia a un tema tan urgente” advirtió.



Pedido de toda la región

En los argumentos del renovado reclamo el senador indica que “este es un pedido de toda la región que transita habitualmente por este corredor vial y sabemos del peligro que significa cruzar por la intersección de las rutas citadas, lo cual encuentra su fundamento en los lamentables siniestros de tránsito que se siguen sucediendo muchos de ellos con costos de vidas humanas. La pasividad del Gobierno Provincial y Nacional conspira contra la seguridad de la gente. Estamos hablando de una obra que tiene que ver con la vida y la muerte” aseveró el legislador.

“Ambas rutas concentran un altísimo nivel de tránsito, en particular de camiones y colectivos que unen el norte con el centro y sur de nuestro país, y las terminales portuarias. En el cruce de rutas indicado, no existe rotonda que obligue a disminuir la velocidad y ordenar la circulación; ni puentes. Ello provoca un grave riesgo de accidentes, e incluso se han producido ya innumerables siniestros con altos costos de vidas humanas. Son habituales los siniestros en dicho cruce”.



" Un punto crítico"

Durante los últimos años se han producido varios accidentes de tránsito como consecuencia de la falta adecuada de señalización u obras que faciliten la circulación. El tránsito diario promedio anual es superior a los 2.500 vehículos, sin embargo, en puntos críticos de tránsito como el tramo Rafaela – Sunchales, llegan a los 7.000 vehículos por día, transformándose en el de mayor densidad, según calificación emanada por la D.N.V. Dicha intensidad de tránsito se proyecta negativamente en el sector del cruce de rutas N° 34 y 39 S, pues al no contar con rotonda que ordene y disminuya la velocidad, es causa de luctuosos accidentes»-

Desde hace muchísimos años venimos insistiendo en algún tipo de obra que permita una mejor circulación y mayor seguridad en dicho cruce de rutas, sin resultados al presente. Mientras tanto, muchos ciudadanos pagan con su vida la inacción estatal”.

“Sin perjuicio de las obras de arte que entiendan conducentes los técnicos en la materia, entendemos que una rotonda de circunvalación, similar a las ejecutadas en las ciudades de Sunchales y Ceres, disminuiría sustancialmente el nivel de los accidentes de tránsito”, sugirió el legislador.