Biden y Lula tuvieron una reunión bilateral en EE. UU.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió ayer en Washington a su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, en un encuentro bilateral que tuvo como ejes principales la democracia, el cambio climático y la guerra en Ucrania.

La reunión entre ambos mandatarios se dio en el famoso salón Oval de la Casa Blanca y en medio de una gran expectativa, ya que se trata de las dos mayores democracias del mundo occidental.

De hecho, las relaciones entre ambos países se habían enfriado durante el mandato del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, aliado del expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora, Biden y Lula se encontraron por primera vez como presidentes, con el objetivo de estrechar lazos, aunque se conocen desde hace catorce años.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, después de China, con un intercambio que en 2022 alcanzó los 88.700 millones de dólares.

Entre los temas que abordaron había dos (democracia y cambio climático) que marcaban coincidencias; sin embargo, no ocurría lo mismo con la guerra en Ucrania.

Desde un primer momento Biden no dudó en apoyar el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su lucha contra la invasión rusa, mientras que Lula se mostró más cauto y mantuvo una postura equidistante.

Antes de ganar las elecciones, Da Silva había repartido responsabilidades por la guerra, y criticó por igual a Zelenski y Vladimir Putin, el mandatario ruso.

Por otra parte, y al conversar sobre la democracia, Biden le recordó a Lula los similares episodios que ambos debieron afrontar en sus países, la toma del Capitolio en enero de 2021 y los ataques a diversas dependencias gubernamentales en Brasilia, a principios de este año.

"Nuestras democracias estuvieron a prueba", le dijo Biden al mandatario brasileño apenas ingresaron al salón Oval, donde se concretó el encuentro oficial.

Y con respecto al cambio climático, Biden ratificó que los países desarrollos deben ayudar a Brasil a proteger la selva tropical. En esa misma línea, Lula comenzó a tomar medias para evitar la deforestación ilegal en el Amazonas.

Antes del cónclave con el presidente estadounidense, Lula mantuvo reuniones con legisladores demócratas y al hacer un resumen escribió en su cuenta de Twitter que compartieron "la preocupación por el medio ambiente y el futuro del mundo, el enfrentamiento a la extrema derecha y las fake news en las redes sociales".

Durante su estadía en Washington, Lula también le dio una entrevista a la cadena CNN y afirmó que su antecesor, Bolsonaro, "no tiene ninguna posibilidad de volver a la presidencia de Brasil".

Además, no dudó en afirmar que Bolsonaro "es una copia fiel" de Trump, y criticó duramente al exjefe del Ejecutivo brasileño, al que calificó de "inhumano y mentiroso".

Luego, confió que no pedirá la extradición de Bolsonaro, quien se encuentra en Orlando (Florida) desde finales del año pasado, y añadió que una eventual solicitud en ese sentido corresponde al poder judicial de su país.

"Él huyó de Brasil en un avión presidencial y vino a esconderse aquí, en casa de un amigo; de todos modos, algún día tendrá que volver a Brasil y enfrentar los juicios", agregó.